Porziņģim 17 punkti "Celtics" uzvarā pirmajā NBA pārbaudes spēlē

"Celtics" pirmssezonas pārbaudes spēļu sēriju uzsāka ar uzvaru mājās pār Filadelfijas "76ers" - 114:106 (20:29, 39:28, 22:23, 33:26).

Porziņģis, laukumā pavadot 24 minūtes un 34 sekundes, grozā raidīja trīs no četriem divpunktu metieniem, divus no trim tālmetieniem un piecus no astoņiem soda metieniem. Latvieša rēķinā arī piecas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viens bloķēts metiens, trīs kļūdas, divas personiskās piezīmes, kā arī +/- rādītājs +1.

Par Porziņģi rezultatīvāks, sakrājot 26 punktus, bija Peitons Pričards, kā arī Džeilens Brauns ar 19 punktiem.

Pretinieku vienībā 24 punktus guva Tairīss Maksijs, bet 14 punkti Džeidena Springera kontā.

Nākamo spēli Bostonas basketbolisti aizvadīs pirmdien, kad izbraukumā spēlēs ar Ņujorkas "Knicks".