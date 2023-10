Zorikam lieliska debija Turcijā; arī Banki sezonu sāk ar panākumu

Divu Izmiras vienību cīņā "Petkimspor" savā laukumā ar 81:69 (19:24, 17:18, 30:12, 15:15) uzvarēja "Pinar Karšiyaka".

Zoriks 27 minūtēs un 13 sekundēs laukumā realizēja vienu no trim divpunktu, piecus no septiņiem trīspunktu un trīs no četriem soda metieniem, kļūstot par mača otru rezultatīvāko spēlētāju. Viņa kontā arī trīs atlēkušās bumbas, četras rezultatīvas piespēles, bloķēts metiens, trīs kļūdas, trīs personiskās piezīmes, +/- rādītājs +8 un trešais labākais efektivitātes koeficients spēlē 20.

Vairāk punktu par Zoriku guva vien komandas biedrs Deivids Efianaji, finišējot ar 23 punktiem un piecām atlēkušajām bumbām.

Pretiniekiem 17 punktus guva Kelens Mārtins.

Tikmēr Jāņa Timmas pārstāvētā Stambulas "Daruššafaka" savā laukumā ar 64:61 pārspēja Stambulas "Bešiktaš". Timma savā jaunā kluba rindās laukumā vēl nedevās, bet uzvarētāju rīndās ar 13 punktiem rezultatīvākais bija kādreizējais "VEF Rīga" aizsargs Kails Alemans, bet viesu rindās 16 punktus guva Džona Metjūss.

Aizvadītajā sezonā Turcijas superlīgā uzvarēja Stambulas "Anadolu Efes".

Tikmēr Anžejs Pasečņiks svētdien guva deviņus punktus "Palencia" zaudējumā izbraukumā Spānijas augstākās līgas (ACB) spēlē, bet Mārcis Šteinbergs guva piecus punktus Manrezas "Baxi" panākumā Lugo.

"Palencia" viesos ar 74:87 (21:20, 19:23, 23:21, 11:23) piekāpās Andoras "Morabanc".

Pasečņiks 23 minūtēs un 29 sekundēs laukumā realizēja trīs no pieciem divpunktu un trīs no septiņiem soda metieniem, bet netrāpīja abus tālmetienus. Viņa kontā arī sešas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, trīs personiskās piezīmes un septiņas pretiniekiem izprovocētas piezīmes, kā arī +/- rādītājs -17 un efektivitātes koeficients 13.

Viesiem rezultatīvākais ar 16 punktiem bija Vitors Benite, bet Andoras komandā 14 punktus un septiņas rezultatīvas piespēles sakrāja Merkels Stārkss.

Tikmēr "Baxi" izbraukumā pagarinājumā ar 89:85 (28:18, 21:25, 10:21, 18:13, 12:8) pieveica Lugo "Rio Breogan".

Šteinbergs laukumā pavadītajās 19 minūtēs un 55 sekundēs realizēja vienu no trim divpunktu un vienu no trim tālmetieniem. Viņa kontā arī četras atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, pārķerta bumba, trīs personiskās piezīmes un viena pretiniekam izprovocēta piezīme, kā arī +/- rādītājs +2 un efektivitātes koeficients pieci.

Uzvarētāju rindās rezultatīvākais ar 20 punktiem un sešām rezultatīvām piespēlēm bija Daniels Peress, bet mājiniekiem 14 punktus un piecas atlēkušās bumbas sakrāja Sergi Kintela.

Jau ziņots, ka sestdien Rodions Kurucs ar pieciem punktiem palīdzēja Mursijas UCAM izcīnīt trešo panākumu trīs aizvadītajos mačos, savā laukumā ar 80:68 pārspējot Tenerifes "Lenovo".

Kuruca pārstāvētā Murcijas UCAM sezonu sākusi ar trim uzvarām, Manrezas "Baxi" ir viena uzvara, bet "Palencia" cietusi trīs zaudējumus.

Iepriekšējā sezonā par Spānijas čempionu kļuva "Barcelona", kas finālsērijā ar 3-0 uzvarēja Madrides "Real".

Savukārt Latvijas vīriešu basketbola izlases galvenā trenera Lukas Banki vadītais Itālijas klubs Boloņas "Virtus" svētdien izbraukuma spēlē svinēja uzvaru Itālijas A sērijas čempionāta pirmajā mačā.