Karote darvas pēc pasaules skriešanas čempionāta Rīgā - Slokas ielas asfalts izrādījies pagaidu variants

Šajā nedēļas nogalē Rīgā notika liela mēroga pasākums - pasaules skriešanas čempionāts. Skriešanas maršruts skāra Slokas ielas remontdarbu zonu. Tādēļ sociālajos tīklos iedzīvotāji pauda bažas, vai Rīga ir gatava uzņemt skrējējus.

Rīgas domē čempionāta rīkotājiem tika apsolīts, ka līdz skrējiena sākumam tiks uzlikts asfalts, un tas tika izdarīts. Taču tas, izrādījās, ir pagaidu asfalts, kas tiks uzlauzts, lai varētu pabeigt Slokas ielas remontu.

"Čempionāta rīkošanas praktiskajā pusē ir karote darvas - proti, kurš, kad un kādēļ pieņēma lēmumu par to, ka Slokas ielā uz čempionāta laiku tiks ieklāts pagaidu asfalts," tviterī raksta Rīgas mērs.

‼️ Pasaules skriešanas čempionāts Rīgā aizvadīts veiksmīgi, taču es vēlos noskaidrot - kurš, kad un kādēļ pieņēma lēmumu par to, ka Slokas ielā uz čempionāta laiku tiks ieklāts pagaidu asfalts, kā arī, vai tika vērtēti alternatīvi risinājumi. pic.twitter.com/ShorK9iuLO — Vilnis Ķirsis (@VilnisKirsis) October 2, 2023

Viņš uzdevis Rīgas izpilddirektoram sniegt paskaidrojumu par to, kad kļuva zināms, ka būs nepieciešams šāds pagaidu risinājums un kad par to tika pieņemts lēmums, cik tas ir izmaksājis un kurš to apmaksā.

Pasaules čempionāts skriešanā Rīgā 21 km elites sieviešu skrējējām. (Foto: LETA)

Tāpat tiks skaidrots, vai ir vērtēta šādas rīcības lietderība un vērtētas alternatīvas iespējas, kā nodrošināt čempionāta norisi.