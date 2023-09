Putinu atbalstošais čempions, kurš sevi uzskata par labāko pasaulē, drīzāk atteiksies no olimpiskajām spēlēm nevis nosodīs karu

List of Russian athletes involved in pro-war rally in Moscow:



* Alexander Bolshunov

* Arina and Dina Averina

* Evgenia Tarasova

* Evgeny Rylov

* Nikita Katsalapov

* Victoria Sinitsina

* Viktoriia Listunova

* Vladimir Morozov