Kā zināms, Kristaps Porziņģis nevarēja piedalīties Latvijas debijā Pasaules kausā, jo vasaras laikā bija guvis iekaisumu pēdā jeb plantāro fascītu. Kristaps ilgstoši cerēja, ka spēs atlabt līdz finālturnīram un atgrūt sportisko formu, bet diemžēl tā nenotika. Plantārais fascīts ir basketbolistu vidū visai izplatīts savainojumus, ko veicina pārslodze vai dažādi triecieni pēdai. Šis savainojums ne vien rada diskomfortu pēdā, kas traucē veikt dažādas kustības ar pilnu jaudu, bet var arī novest pie vēl nopietnākām veselības problēmām, ko Bostonas “Celtics” spēlētājs noteikti nevēlējās, tāpēc tika pieņemts nepatīkamais lēmums par atteikumu izlasei. Neraugoties uz savainojumu, Kristaps visu sagatavošanās laiku bija kopā ar komandu un devās ar valstsvienību arī uz Āziju, kur vispirms Taivānā tika aizvadītas pārbaudes spēles pret Puertoriko un Lietuvu, bet vēlāk Indonēzijas galvaspilsētā Džakartā (drīz gan tā vairs nebūs oficiālā galvaspilsēta) un Filipīnu galvaspilsētā Manilā notika Pasaules kauss. Ar izlasi kopā visu laiku bija vēl viens no mūsu valstsvienības ilggadējiem līderiem Jānis Strēlnieks, kurš sacensības izlaida Ahileja cīpslas plīsuma dēļ.

Jānis Strēlnieks bija redzams kopā ar valstsvienības spēlētājiem, treneriem un apkalpojošo personālu gan lidostā, gan pie Brīvības pieminekļa oficiālajā sagaidīšanā, bet Kristapa Porziņģa un izlases centra spēlētāja Klāva Čavara tur nebija.

Klāvs Čavars šovasar parakstījis līgumu ar Japānas vienību Jokohamas “Excellence” un šī iemesla dēļ no Āzijas uz Eiropu vairs nelidoja, bet devās uz savu darbavietu, taču Kristaps Latvijas Basketbola savienības (LBS) publicētajos kadros savos sociālo tīklu kontos bija redzams pirms iekāpšanas lidmašīnā Dubaijā (mūsu izlase no Manilas lidoja uz Dubaiju, kur to sagaidīja “airBaltic” čarterreiss uz Rīgu). Citos LBS publicētajos kadros Porziņģis ir redzams lidmašīnā spēlējam šahu, bet Rīgā no viņa ne miņas.

Latvijas basketbola izlase pie lidmašīnas Dubaijā. Aizmugurējā rindā arī Kristaps Porziņģis. (Foto: airBaltic)

Kristaps Porziņģis (pa labi) lidmašīnā spēlē šahu. (Foto: Latvijas basketbola savienība)

Vairāki portāla Jauns.lv lasītāji bija nobažījušies, vai ar Kristapu nav noticis kas nelāgs, jo Rīgas lidostā kopā ar pārējo komandu bija Porziņģa labs draugs un komandas treneru korpusam piesaistītais analītiķis, kādreizējais valstsvienības spēlētājs Žanis Peiners, kurš bieži vien redzams kopā ar Kristapu pavadām brīvo laiku.

Dienu vēlāk Latvijas slavenākais basketbolists savā “Instagram” kontā publicēja kadrus no savas mājvietas Jūrmalciemā, liekot noprast, ka ir laimīgi atgriezies mājās.

Kristaps Porziņģis atgriezies savās mājās. (Foto: ekrānuzņēmums no "Instagram"/kporzee)

Pēc portāla Jauns.lv rīcībā esošās informācijas, Kristaps Porziņģis Rīgā ieradās kopā ar pārējo komandu, bet gluži vienkārši palicis lidmašīnā, izvairoties no sveikšanas un sagaidīšanas. Kristaps kā iemeslu šādam savam lēmumam esot minējis, ka nav nebija paņēmis karmīnsarkano uzvalku, kādos uz spēlēm un oficiāliem pasākumiem dodas visi Latvijas izlases spēlētāji un treneri.

64 Foto Rinkēviča tikšanās ar Latvijas vīriešu basketbola izlasi +60 Skatīties vairāk

Gaidīšana lidmašīnā gan neesot bijusi ilga un jau pēc aptuveni 15 minūtēm Porziņģis citu nemanīts varēja mierīgi atstāt lidmašīnu.

Tāpat netiek izslēgta versija, ka Kristaps gluži vienkārši nav vēlējies atņemt uzmanību no šā brīža galvenajiem varoņiem – komandas spēlētājiem, treneriem un apkalpojošā personāla –, jo mūsu NBA zvaigzne allaž tiek īpaši pamanīts. Pasaules kausa laikā internetā izskanēja arī viedoklis, ka tiem, kas nav komandas sastāvā, nevajadzētu pozēt kopā ar pārējiem pēc panākumiem. Šeit gan gribas oponēt, jo Latvijas valstsvienības spēks ir komandā, bet komanda ir kopā arī grūtos brīžos, kad kāds savainojuma dēļ nevar palīdzēt izlasei. Tieši ar kopības radīšanu un virzīšanos pēc viena mērķa Luka Banki pēdējo gadu laikā ir izmainījis Latvijas basketbola rokrakstu un filozofiju.

Lai gūtu apstiprinājumu par notikušo ar Kristapu Porziņģi, Jauns.lv uzrunāja LBS, bet atbildi diemžēl nesaņēma.