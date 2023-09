LGF prezidents Jānis Tēgers.

LGF prezidents par izaicinājumu “Izspēlē Latviju” sadarbībā ar “OlyBet Sports Bar”: “Tā ir unikāla iespēja!”

Golfs ir viens no visstraujāk augošajiem sporta veidiem Latvijā. Interese par šo nodarbi amatieru līmenī pēdējos gados ir ievērojami augusi, bet šobrīd Latvijas Golfa federācija (LGF) strādā pie tā, lai paceltu to nākamajā līmenī - profesionālā. Saprotams, ka uzdevums nav no vieglākajiem, ņemot vērā pasaulē vērojamās tendences un šī sporta veida tradīcijas dažādās pasaules malās.