Banki lepojas ar Latvijas izlases sniegumu un attieksmi: "Mūsējie ir kļuvuši par paraugu"

Jau ziņots, ka Latvijas vīriešu basketbola izlase ceturtdien Manilā Pasaules kausa finālturnīra pusfinālā par 5. līdz 8.vietu ar 87:82 pārspēja Itāliju un meistarsacīkstes noslēgs sestdien ar maču par piekto pozīciju.

"Laba uzvara, neskatoties uz to, ka bija maz laika atjaunot gan fizisko, gan mentālo enerģiju pēc vakardienas spēles pret Vāciju. Mums nebija iespējas sagatavoties pēc mūsu ierastās rutīnas. Komanda parādīja savas vērtības pēc vāja spēles sākuma, un viņi parādīja, ka viņiem šī spēle ir nozīmīga," teica Banki.

"Spēlētāji atrada sajūtas, lai spēlētu ar mūsu ierasto ritmu. Bija patīkami redzēt komandu spēlējam tā, kā es to sagaidu. Beigās bija grūti, bet laba uzvara, kas sniedz iespēju nākamajā mačā cīnīties par piekto vietu," piebilda itāļu speciālists.

Treneris atklāja, ka viņam tika atsūtītas fotogrāfijas un video ieraksti, kuros bērni skolā kopīgi skatījās Latvijas izlases spēli pret Vāciju, un viņš šīs ziņas pārsūtījis arī spēlētājiem.

"Dažu spēļu laikā viņi ir kļuvuši par paraugu un viņiem kā paraugam vajag iedvesmot cilvēkus. Šovakar no spēlētājiem tika sagaidīts tas, ka viņiem jāparāda savas vērtības, ko viņi arī izdarīja. Viņi ir pelnījuši kļūt par paraugu, un tas nav atkarīgs no uzvarām, bet no attieksmes. Vērtības ir tas, kas padara cilvēkus īpašus," stāstīja treneris.

Banki norādīja, ka viņam pret Itāliju nebija grūti kontrolēt emocijas, taču pusfināla spēle par 5.-8.vietu, iespējams, nespēj radīt spēlētājos vai treneros tās emocijas, kas tika gūtas ceturtdaļfinālā.

"Svarīgākais bija atdot visu manu enerģiju tam, lai komanda būtu sagatavojusies tik sarežģītam mačam. Esmu ļoti pateicīgs spēlētājiem un tikai centos palīdzēt viņiem saglabāt pārliecību un pareizo virzienu. Nebija īpašu emociju, tikai bauda redzēt, kā komanda saslēdzās kopā," skaidroja Banki.

Pasaules kausa finālturnīrs noslēgsies 10.septembrī.