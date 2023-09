Strautiņš: no Vācijas sagaidām agresīvu spēli

Latvijas basketbolisti šodien Pasaules kausa ceturtdaļfinālā spēkosies ar Vāciju. Spēles sākums plkst.11.45 pēc Latvijas laika.

"Noteikti no Vācijas sagaidām agresīvu spēli. Zinām gan viņu stiprās, gan vājās puses, kuras arī būs jāizmanto pareizi. Zinot vāciešus un to, cik labi un bez zaudējumiem viņi spēlē šajā turnīrā, viņi jau no pirmās minūtes mēģinās spēlēt agresīvi," uzsvēra Strautiņš.

Viņš norādīja, ka arī latvieši centīsies spēlēt pret vāciešiem agresīvi. "Liksim pretī arī agresīvu spēli tāpat kā iepriekšējos mačos. Šodien noteikti tas būs arī vēl vairāk, jo zinām to, cik svarīga ir šī spēle," piebilda spēlētājs.

Dienu iepriekš Latvijas izlases trenera asistents Artūrs Visockis-Rubenis norādīja, ka Latvijas un Vācijas izlašu spēlētāji ir daudzpusīgi, padarot abu komandu spēles stilus samērā līdzīgus. Arī Strautiņš izcēla, ka komandu līdzība var būt priekšrocība sagatavošanās procesā.

"Viņiem ir daudz trumpju, Šrēders nav vienīgais, kurš var izšķirt spēli. Tāpat ir arī mums. Zinām to, kā viņi spēlēs, līdz ar to būs vieglāk," norādīja basketbolists.

"Ir vieglāk sagatavoties mačiem, ja pretinieki spēlē tik līdzīgi. Ja viņi spēlē gandrīz tāpat kā mēs, katrā treniņā ejam tam visam cauri un sanāk, ka tāda nosacīta gatavošanās notikusi jau kopš nometnes Liepājā, taču nevar paļauties tikai uz to. Zinot vāciešus, šīm spēlēm viņi būs noteikti sagatavojušies ļoti labi," skaidroja Strautiņš.

Pasaules kausa finālturnīrs noslēgsies 10.septembrī.