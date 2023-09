Visockis-Rubenis par ielīšanu pretinieku galvās un to, kā spēlēt pret Vāciju

Trešdien Latvijas basketbolisti Pasaules kausa ceturtdaļfinālā spēkosies ar Vāciju, kas līdz šim uzvarējusi visās piecās aizvadītajās spēlēs.

"Līdz šim mums turnīrā ir izdevies atrast kaut kādas zāles pret jebkuru komandu, viņu vājās vietas un spēles elementu, kas strādā mums par labu. Esam līdz šim izdarījuši ļoti smagu darbu, lai to pašu paveiktu arī pret Vāciju," teica treneris.

"Apzināmies Vācijas spēku, bet tajā pašā laikā saprotam, ka arī esam šeit nonākuši. Kad ieradāmies, likās, ka mūs neviens šeit negaidīja redzēt. Esam pārsteiguši jau vienu reizi, kāpēc lai neizdarītu to vēlreiz," viņš turpināja.

Treneris arī uzsvēra, ka abas komandas ir daudzpusīgas, taču arī Latvijas basketbolistiem ir savas stiprās puses, kuras izmantot. "Līdzīgi kā pret Spāniju, arī pret Vāciju mūs sagaida ļoti kvalitatīvs basketbols. Arī fizisks basketbols, jo šajā turnīra fāzē bez fiziskas spēles un asinīm vairs nevar iztikt," viņš piebilda.

Vācijas izlases līderis ir saspēles vadītājs Deniss Šrēders, kurš katrā spēlē vidēji izcēlies ar 19,8 punktiem un 6,8 rezultatīvām piespēlēm. Arī Latvijas izlases iepriekšējās pretinieces Brazīlijas līderis bija saspēles vadītājs Jagu Santoss, taču treneris norādīja, ka abi komandu līderi ir atšķirīgu līmeņu spēlētāji.

"Vācijas izlase ar saviem izmēriem un meistarību ir pārāka pār tādu komandu kā, piemēram, Brazīlija. Šrēders, protams, ir komandas līderis, bet tajā pašā laikā ir bijušas spēles, kurās arī viņš neiztur to spriedzi. Mums ir jārada tādi apstākļi, lai viņš justos ne tik emocionāli stabils turnīrā, kurā viņiem viss izdodas," skaidroja Visockis-Rubenis.

Pēc Vācijas un Slovēnijas spēles sociālajos tīklos izplatījās video, kurā minūtes pārtraukuma laikā Šrēders atsakās pildīt Vācijas izlases galvenā trenera Gordona Herberta norādījumus. Visockis-Rubenis izcēla, ka arī Latvijas izlases treneru kolektīvs, gatavojoties mačam pret Vāciju, ir piefiksējis šo epizodi.

"To epizodi var tulkot dažādi, bet mums tas parāda, ka varam ielīst pretinieku galvās. Ja mēs to izdarīsim, jo īpaši no aizsardzības, tad arī uzbrukumā mums izdosies. Viņiem arī uzbrukumā ir vājās vietas, kuras varam izmantot. Emocionālā spēle mača laikā arī būs ļoti svarīga," viņš uzsvēra.

"Jāsedz vairāk metiens. Viņi laikam ir labākā komanda (metienu %) šajā rādītājā. Jābūt ļoti disciplinētiem strādāt pret viņu metējiem pareizi, jo Šrēders ir tas, kurš apgādā viņus ar šīm iespējām. Mums vajag apgrūtināt Šrēdera darbu, bet nepārspīlēt ar metienu atdošanu."

Visockis-Rubenis neatklāja, kādu tieši spēles stilu latvieši izvēlēsies, taču tas būs vai nu balstīts uz ātrajām pārejām, vai arī lēnu spēli, kas tendēta uz pretinieka bremzēšanu.

Pasaules kausa finālturnīrs noslēgsies 10.septembrī.