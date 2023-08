Kurucs: otrajā puslaikā negaidījām tādu triecienu

Jau ziņots, ka otrdien Latvija Pasaules kausa trešajā mačā ar rezultātu 75:101 piekāpās Kanādai un piedzīvoja pirmo neveiksmi turnīrā.

Kurucs izcēla, ka pirmajā puslaikā, kuru Latvija noslēdza ar -1, latviešiem izdevusies veiksmīga spēle, taču otrajā iniciatīvu pārņēma Kanāda.

"Otrajā puslaikā bijām negatavi un mīksti, negaidījām tādu triecienu no viņiem. It kā mums izdevās piecelties no tā, bet ceturtajā ceturtdaļā pietrūka varbūt spēka, pieļāvām kļūdas un pieņēmām nepareizus lēmumus, tāpēc arī atdevām spēli. Enerģija bija līmenī un mēs cīnījāmies līdz galam," teica basketbolists.

Kurucs pret Kanādu guva 14 punktus un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, sakrājot "double-double", kamēr iepriekšēja Latvijas mačā pret Franciju viņš, pavadot laukumā 30 minūtes, tika pie diviem punktiem.

"Man sagādā baudu darīt to, kas palīdz komandai uzvarēt. Man nav svarīgi vai es iemetu, vai neiemetu. Man ir svarīgi, ka es daru to darbu, ko no manis sagaida treneris, un palīdzu komandai uzvarēt jebkādā veidā," skaidroja basketbolists.

Šodien pamatsastāvā devās gan Rodions, gan Artūrs Kurucs, un vecākais no brāļiem Kuruciem norādīja, ka spēlēšana kopā ar Artūru padara Pasaules kausu par īpašu turnīru.

"Piedzīvot šo visu kopā ar brāli un iet ar viņu kopā starta pieciniekā ir neiedomājamas emocijas," piebilda Kurucs.

Jau pirms otrdienas spēles Latvija un Kanāda bija nodrošinājušas vietu starp 16 labākajām komandām. Piektdien Latvijas basketbolisti tiksies ar Spāniju, bet svētdien - ar Brazīliju vai Kotdivuāru.

Pasaules kausa finālturnīrs no 25.augusta līdz 10.septembrim notiks Indonēzijā, Japānā un Filipīnās.