FOTO un VIDEO: kā fani juta līdzi Latvijas basketbolistiem Pasaules kausa finālturnīra cīņā pret Kanādu

H grupas spēlē Latvija piekāpās ar 75:101 (23:13, 19:30, 15:24, 18:34).

Latvijas vīriešu basketbola izlase lika kanādiešiem spēlēt augstā līmenī, lai tiktu pie panākuma abu komandu duelī, pēc spēles preses konferencē norādīja Latvijas izlases galvenais treneris Luka Banki.

Jau ziņots, ka otrdien Latvija Pasaules kausa trešajā mačā ar rezultātu 75:101 piekāpās Kanādai un piedzīvoja pirmo neveiksmi turnīrā.

"Pretiniekiem izdevās vienmērīga spēle un rezultāts to apliecina. Viņi apliecināja savu potenciālu. No savas puses esmu apmierināts ar to, kā pievērsāmies spēlei. Mača laikā ir grūti pretoties tādai fiziskajai spēlei un tik daudz talantiem," izcēla treneris.

"Likām Kanādai spēlēt ļoti augstā līmenī, lai mūs uzvarētu. Bijām vadībā 19 minūtes, kas ļauj man lepoties ar Latvijas spēlētājiem. Jābūt perfektiem, kad spēlē pret tāda līmeņa komandu kā Kanāda. Patīkami, ka nākamie divi mači būs pret Brazīliju un Spāniju, ceru parādīt tikpat augstu cīņas līmeni," teica Banki.

Otrajā ceturtdaļā Banki nopelnīja tehnisko piezīmi, kuru viņš pats nosauca par vienkārši spēles sastāvdaļu, taču norādīja, ka mačā visi trīs tiesneši bija no Dienvidamerikas vai Ziemeļamerikas.

"Man radās sajūta, ka nebija vienādi kritēriji, kā tika tiesāti kontakti. Mēs ierodamies spēlēt pret Kanādu, un ir trīs tieneši no Amerikas - tas neizklausās godīgi. Nevajag skatīties uz spēlētāju uzvārdiem, algām un popularitāti. Mana saruna ar tiesnešiem vienā brīdī kļuva pārāk saspringta. Ja vēlaties tiesāt pēc tādiem kritērijiem, tad arī otrs treneris bija pelnījis to pašu. Šķiet, ka FIBA noteikumi nestrādā visiem vienādi, taču es nemēģinu atrast attaisnojumus," skaidroja treneris.

Latvijai pēc savainojuma spēlē pret Franciju vairs nevarēs palīdzēt Dairis Bertāns, bet Anžejs Pasečņiks visu maču pret Kanādu noraudzījās no rezervistu soliņa. Banki atklāja, ka iemesls Pasečņika nespēlēšanai bija saistīts ar viņa taktiskajiem lēmumiem.

"Mēģinājām tikt pie lielākas mobilitātes abos laukuma galos. Uzbrukumā gribējām izveidot priekšrocības izmantojot mūsu garo spēlētāju daudzpusību. Izvēlējos spēlēt ar mobilitāti, daudzpusību un to, kas būtu atbilstošākais komandai," piebilda treneris.

Latvija un Kanāda jau pirms pēdējā grupas mača bija iekļuvušas otrā posma L apakšgrupā, kur viena no pretiniecēm būs Spānija, bet otrā noskaidrosies trešdien Brazīlijas un Kotdivuāras mačā.

"Katrs duelis spēles laikā pret Kanādu prasīja daudz enerģijas, jo basketbolisti centās spēlēt augstāk par savu līmeni. Tas arī maksāja metienu precizitāti, kas ir viens no mūsu ieročiem. Tagad vajadzēs laiku, lai atjaunotos un varētu sagatavoties nākamajiem diviem mačiem, kas ir līmenis, kurā mēs gribējām sacensties," teica treneris.

Pasaules kausa finālturnīrs no 25.augusta līdz 10.septembrim notiks Indonēzijā, Japānā un Filipīnās.