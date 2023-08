Latvija Pasaules kausu sāk ar uguņošanu uzbrukumā un graujošu uzvaru pār Libānu

Latvijas izlasē rezultatīvākais ar 20 punktiem bija Dairis Bertāns, kurš realizēja sešus no septiņiem tālmetieniem, kā arī izcēlās ar četrām rezultatīvām piespēlēm. Rolands Šmits pievienoja 17 punktus un septiņas bumbas zem groziem, Andrejam Gražulim bija 12 punkti un septiņas atlēkušās bumbas, Kristeram Zorikam - 11 punkti un septiņas rezultatīvas piespēles, bet pa desmit punktiem guva Dāvis Bertāns, Aigars Šķēle un Anžejs Pasečņiks, kurš spēlē iesaistījās tikai ceturtās ceturtdaļas vidū.

Latvijas basketbolisti izdalīja 34 rezultatīvas piespēles, deviņas no tām Artūrs Žagars.

Latvieši realizēja 18 no 35 tālmetieniem (35%) un 42 no 71 metiena no spēles (59%).

Libānas izlases rindās rezultatīvākais ar 19 punktiem bija Serhio El-Darvihs, ar 18 punktiem piebalsoja Omari Spelmens, bet 14 punkti un astoņas rezultatīvas piespēles bija Vaelam Arakdži.

Svētdien H apakšgrupas otrajā spēlē Latvija tiksies ar Franciju, bet otrdien - ar Kanādu.

Latvijas izlases sākuma pieciniekā bija Dairis Bertāns, Andrejs Gražulis, Rodions Kurucs, Rolands Šmits un Artūrs Žagars.

Spēles sākumā sekmīgi pie groza spēlēja Serhio El-Darvihs, kurš libāniešiem panāca 4:0, bet latviešiem vēsturē pirmos punktus Pasaules kausa finālturnīrā guva Šmits, kurš otrajā minūtē realizēja tālmetienu. Šmits turpinājumā vairākas reizes sekmīgi nospēlēja pret Omari Spelmenu un pievienoja vēl divus precīzus metienus - 7:7.

Tuvojoties ceturtdaļas vidum, Dairis Bertāns ar precīzu tālmetienu pirmo reizi mačā ieguva vadību Latvijai - 12:9. Turpinājumā "trejaci" iemeta arī Rodions Kurucs, bet nākamajā uzbrukumā pēc Žagara "alley oop" piespēles atmuguriski bumbu grozā trieca Šmits. Vēl pāris sekmīgi uzbrukumi ļāva iegūt drošu vadību ar 22:9 un ar teicamu tālmetienu realizāciju pirmā ceturtdaļa tika uzvarēta ar 27:17.

Arī otro ceturksni latvieši sāka ar precīzu metienu aiz perimetra, šoreiz trāpīgu raidījumu izpildot Kristeram Zorikam. Mačs turpināja ritēt rezultatīvi un vienubrīd Latvijas izlases pārsvars pietuvojās 20 punktiem, tomēr vairāki neizdevušies uzbrukumi ļāva Libānai pietuvoties rezultātā. Puslaika pēdējās minūtēs ar dažādiem precīziem uzbrukumiem atkal izcēlās Šmits un divus tālmetienus pievienoja Dairis Bertāns - 53:30. Dodoties pārtraukumā, Latvijai bija jau 25 punktu pārsvars.

Rezultatīvi sākās arī otrais puslaiks, tālmetienus turpinot birdināt Dairim Bertānam, bet Šmitam un Gražulim atzīmējoties ar bumbas triecieniem grozā no augšas. Pirms noslēdzošajām desmit minūtēm Lukas Banki vadītās komandas handikaps bija 34 punkti.

Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas nepilnas septiņas minūtes, mačā iesaistījās arī Anžejs Pasečņiks, līdz ar to laukumā bija devušies visi 12 Latvijas basketbolisti. 100 punktu robežu latvieši sasniedza nepilnas trīs minūtes pirms finālsvilpes, ar iespaidīgu "danku" pēc Žagara piespēles izceļoties Pasečņikam.

Finālturnīra 32 komandas ir sadalītas astoņās apakšgrupās. Katras grupas pirmo divu vietu ieguvējas turpinās cīņu par 1.-16.vietu, bet trešās un ceturtās vietas ieguvējas cīnīsies par 17.-32.vietu. Otrajā posmā Latvija stāsies pretī divām izlasēm no G apakšgrupas, kurā cīnīsies Irāna, Spānija, Kotdivuāra un Brazīlija.

A, B, C un D apakšgrupas komandas cīnīsies Filipīnās, E un F apakšgrupas izlases spēlēs Okinavā, Japānā, bet G un H apakšgrupu notiks Indonēzijas galvaspilsētā Džakartā. Labāko astoņniekā iekļuvušās izlases par medaļām spēkosies "SM Mall of Asia" arēnā Manilas ostas rajonā.

Pasaules kausa finālturnīrā tiks noskaidrotas septiņas Parīzes olimpisko spēļu turnīra dalībnieces, kā arī vēl 19 valstsvienības, kuras kopā ar piecu reģionu priekškvalifikācijas spēļu uzvarētājām nākamvasar cīnīsies par pēdējām četrām ceļazīmēm uz olimpiskajām spēlēm.

Latvijas izlases sastāvs Pasaules kausā:

Rodions Kurucs (Mursijas UCAM, Spānija), Dāvis Bertāns (Oklahomasitijas "Thunder", NBA), Dairis Bertāns ("VEF Rīga"), Anžejs Pasečņiks ("Palencia", Spānija), Rolands Šmits (Kauņas "Žalgiris", Lietuva), Artūrs Strautiņš (Tortonas "Derthona", Itālija), Klāvs Čavars (Jokohamas "Exellence", Japāna), Aigars Šķēle (Lielpolijas Ostruvas "Stal", Polija), Andrejs Gražulis (Trento "Aquila", Itālija), Artūrs Kurucs (Patras "Promitheas", Grieķija), Artūrs Žagars (Ķēdaiņu "Nevežis", Lietuva), Kristers Zoriks (Izmiras "Petkim Spor", Turcija).

Libānas izlases sastāvs Pasaules kausā:

Vaels Arakdži, Ali Mansurs, Amirs Saūds, Karims Zeinuns (visi - Beirūtas "Al Riyadi"), Džads Halils, Karims Ezedīns (abi - Beirūtas "Dynamo"), Ali Mezhers, Hajks Gjokčjans, Ali Haidars (visi - "Beirut"), Serhio El-Darvihs, Marks Hueiri (abi - Beirūtas "Sagesse"), Omari Spelmens (Anjanas KGC, Dienvidkoreja).