Mūze-Sirmā "Budapeštas pirtī" ar pēdējo metienu iekļūst pasaules čempionāta finālā; arī Kociņai labs rezultāts

Pēc diviem mēģinājumiem Latvijas sportiste A apakšgrupā ieņēma tikai 11. vietu, bet pēdējā mēģinājumā šķēpu raidīja 63,50 metru tālumā, droši izpildot kvalifikāciju (61,50 metri) un iekļūstot 12 finālistu vidū.

Pirmajā mēģinājumā Mūze-Sirmā šķēpu raidīja vien 53,96 metrus tālu, bet otrajā - līdz 56,88 metru atzīmei.

No A grupas kvalifikāciju izpildīja vēl cetras sportistes - Haruka Hitaguči (63,27) no Japānas, austriete Viktorija Hadsone (62,96), Marija Muriljo ar personīgo rekordu (62,72) no Kolumbijas un Ketrina Mičela (62,10) no Austrālijas.

Tikmēr Kociņa kvalifikācijas B grupā ar rezultātu 61,27 metri bija trešā labākā un ar kopējo astoto rezultātu iekļuva finālā.

Pirmais mēģinājums Kociņai netika ieskaitīts, otrajā tika sasniegta 61,27 metrus tāla atzīme, bet trešajā mēģinājumā šķēps piezemējās pie 58,46 metru atzīmes.

B apakšgrupā kvalifikācijas normu izpildīja austrāliete Makenzija Litla (63,45) un Flora Denisa Ruisa Urtado (62,05), bet Kociņa bija trešā.

Pamatsacensībām kvalificējās 12 labākās šķēpmetējas, un kā pēdējā ar rezultātu 59,66 metri tās sasniedza Kelsija-Lī Bārbere no Austrālijas.

Pēc starta Latvijas šķēpmetēja sarunā ar Latvijas televīziju (LTV) atzina, ka šīs bijušas vienas no viņas grūtākajām sacensībām karjerā, jo Budapeštā valdošā karstuma dēļ jutusies kā pirtī.

"Jutos kā pirtī, bet otra lieta bija tāda, ka krampji rāva, kas iepriekš nekad nav bijis," sacīja šķēpmetēja.

Latvijas sportiste arī atzina, ka sacensību laikā bija satraukusies, īpaši pēc pirmā metiena, tomēr viss noslēdzies labi. "Neesmu tā, kas saņemas uz pēdējo metienu, tāpēc liels prieks, un ceru, ka tas man palīdzēs finālā," piebilda Mūze-Sirmā. "Bet tāda ir šķēpmešana pirmajā metienā 53 metri, pēdējā 63, desmit metru atšķirība. Tu nekad nezini, kurš var izšaut tos desmit metrus, un labi, ka šoreiz tā biju es."

Pamatsacensībām kvalificējas sportistes, kuras šķēpu metīs 61,50 metru tālumā vai 12 labākās šķēpmetējas, ja 12 sportistes nesasniegs kvalifikācijas normatīvu.

Šosezon 36 Budapeštā startējošo šķēpmetēju vidū Mūze-Sirmā ar 64,78 metriem ir ceturtā labākā šķēpmetēja, bet Kociņa ar 62,75 metriem ieņem astoto vietu.

Mūze-Sirmā pasaules meistarsacīkstēs ir startējusi trīsreiz, pirms gada Jūdžinā ieņemot sesto vietu, bet Kociņai šīs ir trešais pasaules čempionāts, labāko rezultātu sasniedzot 2017.gadā, kad viņa ierindojās 13. vietā.

Pamatsacensības paredzētas piektdienas vakarā.

Pasaules čempionātā Latviju pārstāv deviņi vieglatlēti.

Meistarsacīkstes norisināsies līdz 27. augustam, tajās piedaloties vairāk nekā 2000 vieglatlētiem no 202 pasaules valstīm.