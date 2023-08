Latvijas basketbola izlase pirmo reizi piedalīsies Pasaules kausa finālturnīrā, kur sacentīsies ar visu kontinentu labākajiem spēlētājiem. Treneris Luka Banki kopā ar izlasi ir sasniedzis garāko uzvaru sēriju tās vēsturē, bet pirms čempionāta smaids vairs nav tik plašs. Komandas lielākā zvaigzne Kristaps Porziņģis savainojuma dēļ palīdzēt nevarēs, bet jau kādu brīdi iepriekš bija zināms, ka nespēlēs arī Jānis Strēlnieks un Rihards Lomažs, kuriem komandā ir tik svarīgā saspēles vadītāja loma. Līdz ar to lielais jautājums: “Vai uz Džakartu aizbraukusi mūsu sapņu komanda?”. To Jauns.lv jautāja bijušajam Latvijas basketbola izlases uzbrucējam Kristapam Janičenokam.

Pasaules kausa laikā nav laika pārdzīvot, jo tur spēles nāk viena pēc otras, un tu to zaudējumu aizmirsti, norāda Kristaps Janičenoks. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

“Iekļūšana Pasaules kausa fināla jebkurā gadījumā ir sapnis. Un tagad redzēs, kā tas sapnis beigsies. Bet jebkurā gadījumā priekš manis un daudzajiem līdzjutējiem, priekš visas Latvijas basketbola savienības, tas jau ir sapnis. Un tā komanda, kas tajā ir, ir mana sapņu komanda,” saka Kristaps Janičenoks.

Viņš atzīst, ka šī komanda varēja būt spēcīgāka, ja no tās nebūtu izkrituši Kristaps Porziņģis, Jānis Strēlnieks un Rihards Lomažs, bet jāspēlē tādā sastāvā, kāds tas ir:

“Man ļoti sāpīgi, ka nespēlēs Rihards Lomažs, ne tikai viņa basketbola kvalitātes dēļ, bet arī viņa pārspīlētās, dažreiz pat nesaprotamās pašpārliecinātības dēļ, ko viņš dod ne tikai sev, bet kādu daļiņu iedod arī citiem spēlētājiem. Iespējams, ka tas bija šoks (ka viņš šoreiz nebūs izlases spēlētājs), bet domāju, ka kaut kādā laika posmā spēlētāji ar to rēķinājās, jo viņš nebija ilgi trenējies un viņam sāpes nepārgāja. Tagad labi, ka viņš būs ar komandu, nezinu kā - mentors vai kā komandas dvēsele ģērbtuvē”.

Nesen Kristaps Janičenoks zvanījis izlases spēlētājam Dāvim Bertānam, kurš viņam teicis, ka nu izlasei jāspēlē ar tām kārtīm un instrumentiem, kādas ir, un Janičenokam šī domāšana patīk.

“Man grūti teikt, kā mūsu izlase ir sagatavojusies, to zina tikai paši džeki un treneris, jo tā informācija uz āru ir ļoti skopa. Bet uzvaras liecina par to, ka komanda joprojām ir uz uzvaras takas. Vai tas liecina par komandas gatavības pakāpi? Tur visādi var būt. Bet jebkurā gadījumā uzvara ir uzvara, neatkarīgi no tā vai tā ir skaista vai nē, ar mazāk vai vairāk punktiem; tā tevī “nosēžas”.

Luka Banki nav pirmo dienu treneris, un viņš zina, ko nozīmē zaudējums un kā ar to sadzīvot; par to viņiem galu galā maksā naudu. Profesionālajā sportā bez zaudējumiem neiztikt, to visi ļoti labi zinām. Un zaudējumi, būsim reālisti, visticamāk būs, tikai jautājums – kad un pret ko? Un mūsu spēlētāji tiks tam pāri. Pasaules kausa laikā nav laika pārdzīvot, jo tur spēles nāk viena pēc otras, un tu to zaudējumu aizmirsti

Luka Banki māk “spēlēties”ar spēlētāju galvām – tā ir tā Rietumeiropas pieeja, jaunā skola. Luka Banki mums iedvesis Rietumeiropas domāšanu un elpu, ar to viņš arī ir fenomenāls. Varbūt Latvijā Luka Banki nav tik zināms, bet Itālijā viņš pazīstams ar to, ka ir gan ļoti labs treneris, gan psihologs un mūsdienās bez šī (psihologa prasmēm) tu nevari būs ļoti labs treneris,” rezumē Kristaps Janičenoks.

Viņš uzsvar, ka nu Latvijas basketbola izlase Lukas Banki vadībā ir ieguvusi jaunu dimensiju – lai kā arī negribētos atzīt, mēs tomēr bijām Austrumeiropas skolas izaudzināti, bet nu esam ar Rietumeiropas elpu.

