Plašākai basketbola publikai Porziņģa talants acīmredzams kļuva pirms desmit gadiem, kad jaunais liepājnieks kopā ar Anžeju Pasečņiku junioru vecumā dominēja zem Eiropas groziem, kontinenta čempionātā Rīgā izcīnot ceturto vietu. Līdz bronzai pietrūka viena precīza pēdējā metiena. Tobrīd šķita, ka Porziņģa debija nacionālajā izlasē nav aiz kalniem, tomēr tā notika pēc četriem gariem gadiem.

Pirmais atteikums

Uz Porziņģa debiju tika cerēts 2016. gada vasarā. Kristaps bija aizvadījis iespaidīgu debijas sezonu NBA, piedalījies 72 no 82 regulārās sezonas spēlēm Ņujorkas “Knicks” sastāvā. Vienīgais tā gada savainojums bija tikai pašā sezonas izskaņā, kad septiņas spēles nācās izlaist pleca sasituma dēļ. Būdams vesels kā rutks, Kristaps pēc sezonas Liepājas vēstniecībā Rīgā rīkoja līdz šim vienīgo šāda veida tikšanos ar žurnālistiem. Pie reizes paziņojot, ka uz olimpisko kvalifikācijas turnīru Belgradā viņš nebrauks. “Nākotnē valstsvienībai noteikti palīdzēšu. Ilgtermiņā tas nāks par labu gan man, gan izlasei. Tas bija labākais risinājums šai vasarai, lai varu strādāt ar savu ķermeni, sagatavoties nākamajai sezonai," solīja Porziņģis. Toreiz mediju un līdzjutēji visu sagremoja bez lielām pretenzijām. Olimpiskais kvalifikācijas turnīrs tika gaidīts un aizvadīts bez lielās ažiotāžas. Tik tuvu olimpiskajām spēlēm kā toreiz Latvijas izlase nav bijusi kopš neatkarības atjaunošanas (Latvija piedalījās 1936. gada olimpiskajās spēlēs Minhenē). Proti, divu uzvarētu spēļu attālumā. Tiesa, Porziņģis uzreiz piebilda, ka izlasē nebūs arī tad, ja pārējie izcīnīs ceļazīmi uz Rio.

"Ilgtermiņā mēs visi būsim ieguvēji. Ja viņš būs vesels un pietiekami vesels, visi varēsim gadiem priecāties, kā viņš spēlē, un Latvijas basketbolam dos daudz lielāku pienesumu. Tie ir galvenie iemesli, un tas ir Kristapa lēmums. Jāpaiet laikam, lai viņš nostiprinās. Nezinu, cik gadus tam vajadzēs. Viņš ir dimants, kas jāpulē un ar ko jāstrādā. Viņu nevar tagad ņemt un plēst. Kad būs gatavs, viņš noteikti spēlēs izlasē. Viņš ir pierādījis savu saikni ar Latviju. Viņš nekur nemūk prom, vienkārši visam ir savs laiks,” toreiz nākotnē ieskatīties mēģināja brālis Jānis Porziņģis. Ja viņš būs vesels – šī frāze noteikusi visu Porziņģa turpmāko karjeru un saistību ar izlasi.

Debija un pirmie nopietna savainojuma aizmetņi

Gadu vēlāk Porziņģa debija beidzot tika sagaidīta. Tā notika 2017. gada 11. augustā pārbaudes spēlē pret Poliju, liepājniekam pretinieku grozā sametot 24 punktus. Tā bija visu laiku iespaidīgākā debija valstsvienības rindās. Porziņģa ēra Latvijas izlasē ir sākusies! – zibēja avīžu virsraksti. Tovasar Porziņģis piedalījās tikai divās no astoņām pārbaudes spēlēm. Vispirms bija aizņemts NBA attīstības projektos Āfrikā, bet otrajā pārbaudes spēlē pret Lietuvu guva it kā nelielu kājas savainojumu. Tā dēļ nācās izlaist pusotru nedēļu pirms Eiropas čempionāta, zem lielas jautājuma zīmes bija viņa dalība pirmajās spēlēs Stambulā, tomēr viss atrisinājās veiksmīgi. Nesen kādā no intervijām Porziņģis atzina, ka toreiz sajustais savā ceļgalā bija kā priekšvēstnesis kam nopietnākam. Proti, tam, kas notika jau nākamajā ziemā, kad Porziņģa karjeras izaugsmi apturēja krustenisko saišu savainojums.

Eiropas čempionātā Porziņģis un visa Latvijas izlase spēlēja iespaidīgi un apstājās tikai ceturtdalfinālā pret slovēņiem ar uzlecošo zvaigzni Dončiču priekšgalā. “Tas ir tikai Latvijas basketbola sākums! Gribējām medaļas, tāpēc pretīga sajūta iekšā. Nākamreiz, kad būšu izlasē, tad būšu pavisam cits spēlētājs,” Porziņģis kala nākotnes plānus, kuriem tā arī nebūs lemts piepildīties.

Nākamajā rudenī Porziņģis attālināti sekoja līdzi Latvijas izlases spēlēm Pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā un izteica vēlmi vasarā palīdzēt Arņa Vecvagara trenētajai komandai nokļūt Ķīnā. Kas zina, kā viss būtu iegrozījies, ja nebūtu 2018. gada 6. februāra. Otrās ceturtdaļas sākumā mačā pret Milvoki “Bucks” liepājnieks pēc bumbas trieciena grozā neveiksmīgi piezemējās un ar sāpju grimasēm palika guļam uz slavenās Ņujorkas “Madison Square Garden” dēļiem. Plīsušas krusteniskās saites... Krass pavērsiena punkts ne tikai vienradža karjerā, bet arī turpmākajās attiecībās ar Latvijas izlasi.

Katrs savā zālē

Pēc smagā savainojuma Porziņģis atkal spēlē NBA laukumos, piedzīvoja komandu maiņas un atgriešanos augstākajā līmenī. Tiesa, ar katru nākamo sezonu iegūstot arvien traumatiskāka spēlētāja statusu. Septiņu sezonu laikā viņš ir izlaidis 37% spēļu, un šis skaitlis allaž figurēs diskusijās par liepājnieka lietderību un statusu NBA. Šādos apstākļos runu par iespējamo dalību Latvijas izlasē vairs nebija. Faktiski jau arī nebija, kur spēlēt, jo Pasaules kausa izcīņas iepriekšējais turnīrs palika viena metiena attālumā, bet nākamā Eiropas čempionāta kvalifikācija tika izgāzta.

Atnākot jaunām, itāļu trenera Lukas Banki vēsmām, Porziņģis nesteidza uz valstsvienības nometni. “Nezinu, kāda Kristapam ir komunikācija ar LBS prezidentu, bet kaut kā tas nešķiet pareizi. Viņš trenējas “Daugavas” sporta namā, bet blakus "Arēnā Rīga" trenējas izlase. Viņš to pašu individuālo treniņu var aizvadīt "Arēnā Rīga" un būt ar izlasi. Man tas nešķiet pareizi. Gribētos, ka viņš ir ar izlases čaļiem, pat ja nespēlē. Kaut vai aizvada treniņu pirms izlases kopējā treniņa vai arī iet ar izlases kreklu. Tas, manuprāt, būtu forši,” neizpratnē par notiekošo bija Latvijas izlases kapteiņa pilnvaras pavisam nesen nolikušais Jānis Blūms. Šie vārdi tika teikti tikai nedaudz vairāk kā pirms gada, proti, 2022. gada jūnijā.

Porziņģis atgriezās pie komandas soliņa, bet pāris mēnešus vēlāk arī laukumā. Ar veselību viss bija kārtībā, pats būšanu kopā ar valstsvienību izcēla kā lielisku sagatavošanās iespēju NBA sezonai. Viena pārbaudes spēle pret igauņiem, Pasaules kausa kvalifikācijas spēles Lielbritānijā un Rīgā pret Turciju. Tās tad arī ir pēdējās trīs no kopā 12 nospēlētajām spēlēm izlasē. Ar Porziņģi laukumā desmit reizes Latvijas izlase laukumu atstāja kā uzvarētāji. Arī ar šo statistiku pietiek, lai nebūtu šaubu par Porziņga iespaidu uz Latvijas izlases sniegumu. Ar viņu un bez viņa - tās ir dažādas komandas. Tā šķita 2017. gadā, tā droši vien būtu bijis arī šogad.

Vai Porziņģis vēl spēlēs izlasē?

Iespaidīgs daudzus miljonus vērts līgums ar Bostonas “Celtics” un nonākšana komandā, kas cīnīsies par NBA titulu, liepājniekam atstāj vēl mazāk iespēju blakus manevriem. Viņš Bostonā ir vajadzīgs vesels, bet ceļā uz čempionu titulu ir vismaz 100 spēles.

Pretī Porziņģa uzvārdam varam atrast tikai 12 spēles Latvijas izlasē un tajā pašā laikā kopš 2017. gada 49 (!) ierakstus viņa medicīnas kartē, kas saistīti ar savainojumiem vai saslimšanu. Tā ir nodeva apstāklim, ka Porziņģis ir otrs garākais aktīvais NBA spēlētājs aiz Bobana Marjanoviča un šādi vienradži ar 2,21 metru augumu ir liels izaicinājums arī šodienas medicīnai. Šāda auguma vīri allaž mocījušies ar savainojumiem, prasījuši īpašu aprūpi, izpēti un atpūtu. Šovasar pēdas savainojums, kas moka Kristapu, varbūt šķiet maznozīmīgs, taču tas jebkurā brīdi var pārvērsties par hronisku problēmu. Pēdas ir tā daļa, kurām milzīgais augums jānotur vertikālā stāvoklī. Tā ir tā daļa, kas saņem lielāko triecienu pēc katra lēciena. Jao Mins un Bils Voltons, Židrūns Ilgausks un Šakils O’Nīls ar pēdu problēmām mocījās ilgstoši un tās būtiski ietekmēja šo izcilo centra spēlētāju karjeru.

Saprotama ir Bostonas “Celtics” vēlme pasargāt savu jaunieguvumu no jebkādiem sarežģījumiem. Arī līdzjutēji itin labi saprot liepājnieka pašreizējo situāciju un “nodevēja” birku pēc vakardienas lēmuma viņam piekar tikai reti stipri tālu no šī sporta veida niansēm esoši cilvēki. Cita lieta, ka izgāšanās bijusi Latvijas Basketbola savienības komunikācija publiskā vidē, nepamatoti solījumi un noklusēšana par spēlētāja veselības stāvokli. Tas Porziņģa lēmumam sabiedriskā vidē piešķir papildu pikantumu.

Šīs vasaras situācijas gan ar Porziņģi, gan vairākām citu izlašu zvaigznēm apstiprināja vienu neapstrīdamu formulu. Saskaitāmajos starp Porziņģi un Latvijas izlasi pēc vienādības zīmes ir jābūt ierakstam "absolūti vesels". Vai kas tāds, ņemot vērā Porziņģa unikālos fiziskos parametrus, gaidāmo slodzi, vēl vienu dzīves gadu un traumatiska spēlētāja statusu, vispār ir iespējams?

No sportiskā viedokļa Porziņģa nespēlēšana Pasaules kausa izcīņā diez vai būtu jāsauc par traģēdiju. Ar viņu vai bez - Latvijas izlase nav starp favorītiem. Tādēļ nākamā trīs gadu cikla ietvaros šis varētu būt pats maznozīmīgākais turnīrs. Pavisam citas raudzes notikumā, proti, olimpiskajās spēlēs, ir iespēja nokļūt jau nākamajā gadā. Bet 2025. gadā Rīga uzņems Eiropas čempionātu. Ļoti ticams, ka kontinenta čempionāta gadā brīvu vasaru paņems daudzas pirmā kaluma zvaigznes, kas savukārt mājiniecei Latvijai ar labāko sastāvu var dot reālas izredzes cīnīties par titulu. Vai šie stāsti tiks rakstīti ar Porziņģa līdzdalību vai bez, rādīs laiks. Cerēsim, ka mūsu vienradža medicīnas kartē tobrīd būs ieraksts "absolūti vesels".

Porziņģa visas spēles Latvijas izlasē

1. 11.08.17. pārbaudes spēlē pret Poliju (77:65), 24 punkti, 12 atlēkušās bumbas

2. 19.08.17. pārbaudes spēlē pret Lietuvu (87:77), 16 punkti, 10 atlēkušās bumbas

3. 1.09.17. Eiropas čempionātā pret Serbiju (82:92), 18 punkti

4. 2.09.17 Eiropas čempionātā pret Beļģiju (92:64), 27 punkti, 6 atlēkušās bumbas

5. 4.09.17 Eiropas čempionātā pret Lielbritāniju (97:92), 28 punkti, 8 atlēkušās bumbas

6. 5.09.17 Eiropas čempionātā pret Krieviju (84:69), 11 punkti

7. 7.09.17 Eiropas čempionātā pret Turciju (89:79), 28 punkti, 7 atlēkušās bumbas

8. 10.09.17 Eiropas čempionātā pret Melnkalni (100:68), 19 punkti, 6 atlēkušās bumbas]

9. 11.09.17 Eiropas čempionātā pret Slovēniju (97:103), 34 punkti, 6 atlēkušās bumbas

10. 19.08.22 pārbaudes spēlē pret Igauniju (80:69), 18 punkti, 7 atlēkušās bumbas

11. 25.08.22. PK kvalifikācijā pret Turciju (111:85), 22 punkti, 14 atlēkušās bumbas

12. 28.08.22. PK kvalifikācijā pret Lielbritāniju (87:80), 29 punkti, 14 atlēkušās bumbas