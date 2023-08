Latvijas vīriešu basketbola izlase Eiropas čempionāta kvalifikācijā varēs pasparingot ar vienu no grandiem

Eiropas meistarsacīkšu kvalifikācijas izloze paredzēta otrdien, 8. augustā un tā sāksies plkst.12.30 pēc Latvijas laika.

Kvalifikācijā piedalīsies 32 izlases, no kurām finālturnīrā iekļūs 24 komandas. Tāpat kvalifikācijā ārpus konkurences startēs arī izlases, kas uzņems finālturnīru - Latvija, Kipra, Polija un Somija, kurām jau ir garantēta dalība Eiropas čempionātā.

Izlozē komandas tiks sadalītas astoņās grupās pa četrām komandām. No apakšgrupām, kurās nav kāda no Eiropas čempionāta saimniecēm, finālturnīrā iekļūs trīs vienības, bet no apakšgrupām, kurās ir kāda no meistarsacīkšu mājiniecēm, ceļazīmes iegūs divas komandas.

Ceturtā groza komandas var tikt ielozētas kopā ar vienībām no pirmā (Spānija, Francija, Serbija Slovēnija), piektā (Beļģija, Gruzija, Izraēla, Bosnija un Hercegovina) un astotā groza (Portugāle, Dānija, Slovākija, Kipra). Līdz ar to ir skaidrs, ka kvaliikācijā, kurā Latvija piedalās tikai sparinga nolūkos varēs aizvadīt divas spēles pret kādu no Eiropas pašām spēcīgākajām izlasēm.

Savukārt otrā groza komandas (Lietuva, Grieķija, Itālija, Vācija) tiks ielozētas kopā ar trešā groza (Čehija, Polija, Turcija, Melnkalne), sestā groza (Ungārija, Igaunija, Nīderlande, Bulgārija), un septītā groza (Lielbritānija, Islande, Zviedrija, Ziemeļmaķedonija).

Vienā apakšgrupā varēs ielozēt ne vairāk kā vienu no Eiropas čempionāta mājiniecēm. Kvalifikācijas pirmais logs paredzēts 2024. gadā no 19. līdz 27. februārim, otrais būs 2024.gadā no 18. līdz 26. novembrim, bet noslēdzošie mači tiks aizvadīti 2025. gadā no 17. līdz 25. februārim.

2025. gada meistarsacīkstēs apakšgrupu turnīri no 27. augusta līdz 14. septembrim norisināsies Somijā, Kiprā, Polijā un Latvijā, kas uzņems arī čempionāta finālposmu.

Latvijā čempionāta spēles tiks aizvadītas Rīgā, Kiprā - Limasolā, Somijā - Tamperē, bet Polijas kandidātpilsēta Katovice tika apstiprināta piektdien FIBA Eiropas nodaļas valdē.