Pastāvēs, kas pārvērtīsies! Jau nākamnedēļ pie Raiņa pieminekļa priecēs "Krastu mačs"

Rīgas pilsētas svētkos – 19. un 20. augustā – kā viena no odziņām tradicionāli ir diennakts basketbola turnīrs "Krastu mačs", kas šogad būs nu jau 14. reizi. Turklāt pavisam jaunā lokācijā. Līdz šim "Krastu mačs" noticis pie Kongresu nama, tad pie Latvijas Nacionālās Operas un baleta, pēc tam uz AB dambja Daugavas vidū, bet nu būs Esplanādē pie Raiņa pieminekļa.

Jauna vieta, jaunas tradīcijas

Ar ko īpašs būs šis "Krastu mačs"? “Kā jau katru gadu, esam piestrādājuši, lai šīs sacensības būtu aizraujošas visiem – gan dalībniekiem, gan skatītājiem. Tāpēc nu jau 14. "Krastu mačs" būs īpašs ar daudzām lietām,” žurnālam "Kas Jauns" stāsta pasākuma idejas autors, basketbola kluba "VEF Rīga" viens no atjaunotājiem Edgars Jaunups, uzsverot, ka vispirms jāizceļ jaunā atrašanās vieta.

“Krastu mača mērķis ir veicināt veselīgu un sportisku dzīvesveidu, jo, kā zināms, Latvija ir viena no pirmajām Eiropā sirds un asinsvadu slimību izraisītās mirstības jomā. Un tieši mazkustīgums veicina šīs nāves,” uzsver pasākuma idejas autors Edgars Jaunups. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

“Nē, tā nav svaidīšanās labākas lokācijas meklējumos, tā ir vēlme neiegrimt rutīnā. Visbīstamākais šim pasākumam būtu, ja mēs kā organizatori necenstos pārsteigt ar ko jaunu. Tāpēc jau "Krastu mačs" nākamgad svinēs 15 gadu jubileju, tāpēc jau šīs sacensības ir tik populāras, ka tās, no vienas puses, ir tradicionālas, bet, no otras – katru gadu citādākas, jaunu pārsteigumu pilnas, līdz ar to interesantas. Norises vietas maiņa ir saistīta ar apzinātu mērķi apgūt jaunas pilsētvides teritorijas, lai spēlētājiem un skatītājiem būtu interesanti. Protams, to nedarām katru gadu – mainīt mainīšanas pēc,” teic Jaunups.

Kāpēc tieši laukums pie Raiņa pieminekļa? “Pirmkārt, tas ir īpašs ar to, ka laukums beidzot ir labiekārtots. Šī teritorija ilgus gadus bija nelāgā stāvoklī, un nu rekonstruēta. Tā gluži vai lūgtin lūdzas, lai tur notiktu visdažādākie pasākumi. Otrkārt, paša Raiņa daiļrade – ar sauli, ar tiekšanos augšup – simboliski sakrīt ar "Krastu mača" ideju. Runājot Raiņa vārdiem – pastāvēs, kas pārvērtīsies. Tāpēc mums ir gan izaicinājums, gan gods apgūt šo vietu,” skaidro Jaunups.

"VEF Rīga" jubilejas un Ukrainas atbalsta zīmē

Katru gadu "Krastu mačs" pieskaņojas kādam vēsturiski zīmīgam notikumam, un šoreiz tas būs veltīts basketbola kluba "VEF Rīga" 65 gadu jubilejai. Turklāt nevar nepieminēt, ka tieši "VEF Rīga" ir "Krastu mača" tradīcijas iniciators!

“Tas būs tikai simboliski, un kur nu vēl foršāk, ka "VEF Rīga" savas 65. sezonas pirmo spēli aizvadīs tieši "Krastu mačā", atklājot šīs sacensības ar nu jau tradicionālo dueli pret "Ghetto Family" komandu! Šobrīd rezultāts ir 7:5 vefiešu labā, un būs interesanti vērot, kā cīņa, kas vienmēr bijusi profesionāli spraiga, beigsies šoreiz,” teic Edgars Jaunups, piebilstot, ka pasākumā īpaši tiks pieminēts šogad jūlijā mūžībā aizgājušais basketbola treneris Imants Pļaviņš: “Varbūt kāds teiks, ka tā ir bēdīga tradīcija – pagājušajā gadā pieminējām mūžībā aizgājušo treneri Armandu Krauliņu, bet šogad Imantu Pļaviņu –, taču jāsaprot, ka šie cilvēki savā garajā un aktīvajā dzīvē ir ļoti daudz devuši Latvijas basketbola attīstībā, tāpēc pelnījuši, lai viņus īpaši pieminētu un izceltu.”

Jaunups arī uzsver, ka "Krastu mača" galvenais mērķis ir labdarība – līdzekļu vākšana Ukrainas atbalstam cīņā par brīvību. Tāpat kā pirms gada, kad diennakts basketbola sacensībās katrs gūtais punkts tika dubultots naudas izteiksmē un basketbolisti bija sarūpējuši četrus ar pusi tūkstošus eiro. “Nekas jau Ukrainā nav beidzies, nekas nav kļuvis labāk. Tāpēc, kamēr karš nav beidzies, kamēr Ukraina nav guvusi uzvaru, mūsuprāt, būtu ļoti neētiski un pat nepareizi šogad mainīt akcentu uz kādu citu lietu. Tāpēc, lai arī "VEF Rīga" 65. jubilejas sezona ir īpašs un skaists notikums, tik un tā šogad galvenais "Krastu mača" uzsvars būs atbalsts Ukrainas tautai – gan ar labām domām, gan finansiāli. Tas ir mūsu mērķis, mūsu uzdevums! Pērn sadarbībā ar Ukrainas vēstniecību šo sadarbību uzsākām un šogad turpināsim.”

Bez aktieriem un mūziķiem nu nekādi!

Kas vēl jau bez minētā šogad būs redzams "Krastu mačā"? Protams, tradicionālais aktieru un mūziķu duelis, kas vienmēr izvērties gan par gana atraktīvu, gan par azartisku cīņu. To iesildīs ne mazāk aizraujošā Latvijas aktrišu spēle – jauna tradīcija, kas beidzamajos gados bijusi humora pilna "Krastu mača" odziņa. Neizpaliks arī trīspunktu metienu konkurss un politiķu mačs, bet kā jaunums šogad būs "TikTok" un "Instagram" influenceru duelis. Savukārt kā koncerta galvenais mākslinieks uzstāsies jaunās paaudzes reperis rolands če.

Protams, "Krasta mača" apmeklētājiem būs iespēja arī vaigā satikt Latvijas sporta zvaigznes. Kuras tās būs, tas lai paliek noslēpumā, jo pasākuma organizatori sola vairākus pārsteigumus.