Spīdveja pasaules čempionāta posms rada ažiotāžu: izpērk biļetes uz sacensībām Biķernieku trasē

Ļebedevs kopš 2021. gada pārstāv Polijas spīdveja komandu “Wilki Krosno”, ar kuru pērn izdevās triumfēt Polijas līgā. Zīmīgi, ka tieši Polija tiek uzskatīta par spīdveja galveno flagmani. Par to liecina arī fakts, ka trīs no desmit posmiem notiek tieši šajā valstī.

Ļebedeva panākumu saraksts ir garš - 2017. gadā viņš sezonu noslēdza kā Eiropas čempions individuālajā ieskaitē. Tāpat viņa kontā ir ceturtā vieta U21 vecuma grupas pasaules čempionātā, kā arī sudraba medaļa U21 Eiropas čempionātā 2013. gadā. Runājot vēl par panākumiem klubu līmenī, tad Andžejs ir Zviedrijas Elites Sērijas čempions 2017. un 2018. gadā. Šobrīd “Speedway Grand Prix” kopvērtējumā viņš ieņem 16. vietu.

Oficiālās sacensības Rīgā norisināsies pirmo reizi. Iepriekš ierasti tās norisinājās Daugavpilī, “Lokomotīves” stadionā. Par godu tik lielam notikumam tika sasaukta arī preses konference, kurā piedalījās arī Latvijas skatītāju lielākā cerība Andžejs Ļebedevs.

“Man ir patiess prieks, ka pirmo reizi vēsturē šāda līmeņa sacensības norisināsies Rīgā, Biķernieku trasē. Man būs liels gods iepazīstināt pasauli ar Latvijas galvaspilsētu. Vislabākais veids, kā likt par sevi runāt, ir pierādīt savas prasmes trasē. To arī centīšos izdarīt,” konferenci iesāka Ļebedevs, kurš uzreiz atbildēja arī uz jautājumu par Biķernieku trases specifiku: “Sarežģīta trase, bet pasaulē nemaz nepastāv divas vienādas spīdveja trases. Šeit svarīgākais būs starts un pirmais pagrieziens, jo trajektorija ir diezgan asa. Te būs grūti piekopt agresīvu braukšanu, jo būs daudz divcīņu svarīgākajos apļa punktos. Rīgas treks noteikti nav viens no ātrākajiem, kur esmu braucis, bet, ieejot pagriezienā, mocis var attīstīt ātrumu līdz 100 un nedaudz vairāk kilometriem stundā.”

Andžejs šajā sezonā pārstāv vairāku valstu spīdveja komandas. Viņam vaicāts, kāda ir viņa kā sportista ikdiena.

“Spīdvejs savā būtībā ir ļoti interesants sporta veids, jo tu vari vienlaicīgi pārstāvēt vairākas komandas, tostarp citu valstu. Pats esmu parakstījis līgumus ar Polijas, Zviedrijas, Čehijas un Dānijas klubiem. Papildus esmu pirmais rezervists Grand Prix tūres komandā. Līdz ar to grafiks ir ļoti saspringts. Regulāri jāpārvietojas no vienas valsts uz otru, tālie pārbraucieni, pārlidojumi - tas viss paņem spēku. Pusgada laikā ar auto nobraukti vien ir ap 80 tūkstošiem kilometru. Bet tāds ir spīdvejs, tā ir mana ikdiena, tāpēc esmu pieradis. Lai progresētu, ir nepieciešams regulāri piedalīties sacensībās. Lai justu motociklu, tā motoru un trases izjūtu. Tāpēc loģistikas plānošanai ir liela nozīme.”

Ļebedevs šosezon piedalījies tikai vienā Grand Prix posmā, jo skaitās kā pirmais rezervists. Latvietis ir pirmais rindā, lai sevi pierādītu un palīdzētu komandai.

Viņš sacīja: “Līdz šim esmu piedalījies tikai vienā Grand Prix posmā, bet uzskatu, ka tās sacīkstes aizvadīju labi. Nedaudz pietrūka, lai iekļūtu pusfinālā, bet tur jau varēja notikt viss… Pāragrs starts vienā no priekšbraucieniem maksāja man par daudz, tieši tas punkts pietrūka. Tāpēc ir palicis neliels rūgtums, jo jutu, ka varu no sevis izdarīt vairāk. Neskatoties uz to, ka pat dažādi eksperti manas izredzes uzvarēt kvalifikācijā vērtēja ļoti zemu. Bet es tajā uzvarēju. Pierādīju, ka esmu piederīgs šim līmenim.”

Viens no jautājumiem Ļebedevam bija par sponsoru nozīmi spīdvejā. Proti, ja braucējs nāk ar savu individuālo atbalstītāju, vai tas dod lielākas izredzes regulāri startēt tūrē. Uz ko viņš atbildēja: “Spīdvejs salīdzinājumā ar citiem sporta veidiem, ir diezgan vienkāršs. Tur nav nepieciešama tik liela apkalpojošā komanda kā tas ir citos motosporta veidos. Tāpēc sponsoru papildus individuāla piesaiste, protams, ir labi, bet tas nav izšķiroši. Galvenais ir labi braukt un krāt punktus. Tad arī ir iespējams nopelnīt.”

Tāpat Andžejs dalījās ar saviem mērķiem Biķernieku trasē sestdienas vakarā: “Sacensību dienā celšos ar domu, ka gribu uzvarēt. Tas ir ne tikai mans sapnis, bet arī mērķis. Un ļoti reāls. Jūtu, ka esmu spējīgs sagādāt sensāciju savu skatītāju priekšā. Tikt uz pjedestāla būtu lieliski! Pirmais galvenais uzdevums - iekļūt pusfinālā. Pēc tam jau trasē var notikt viss.”

Līdz ar Rīgas posmu spīdveja sezona vēl nenoslēdzas. Ļebedevs ieskicēja tālāko sezonas plānu: “Eiropas čempionātā ir atlikuši vēl trīs posmi, kur ir iespējams vēl uzlabot rezultātu. Pirmais posms man nepadevās pārāk veiksmīgs kā es gribētu. Bet strādājam, lai būtu labāk. Sākumā vēlos iekļūt labāko pieciniekā un tad skatīsimies, cik tuvu vai tālu ir trijnieks.”

Atgādināsim, ka dienu iepriekš, 11. augustā, Biķernieku trasē būs iespējams vērot arī komandu sacensības U21 vecuma grupā, kur startēs arī Latvijas jaunie braucēji. Andžejam vaicāts, kādas ir iespējas jauniešiem attīstīties Latvijā pirms kļūt par profesionālu braucēju.

“Latvija ir viena no draudzīgākajām vietām, kur nodarboties ar spīdveju. Tik daudz naudas, cik proporcionāli tiek dots spīdvejam pēc valsts izmēra un finansiālajām iespējām kā tas tiek darīts šeit, Daugavpilī un Rīgā, uz pasaules kartes ir grūti atrast. Klubi ir atvērti. Jebkuram puisim no ielas ir iespēja atnākt un pieteikties, izmēģināt savus spēkus un veidot karjeru. Ja būs talants, būs arī palīdzība kā to pilnveidot. Latvijā tiek iedots viss, lai kļūtu par profesionālu spīdvejistu. Vēlāk, izaugot no junioru vecuma, protams, ir jāmeklē iespējas ārpus mūsu valsts robežām kādā no spēcīgākiem čempionātiem. Bet kā starta punkts Latvija ir lieliska vieta. Cerams, ka arī nākotnē turpināsies attīstīties spīdveja tradīcijas. Un centīšos iepriecināt skatītājus sestdien ar kādu skaļu panākumu trasē,” entuziasma pilns noslēdza Ļebedevs.