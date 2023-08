Desmitiem tūkstošu "Boca Juniors" līdzjutēju sagaida komandā Kavani

36 gadus vecais urugvajiešu uzbrucējs komandu oficiāli papildināja sestdien kā brīvais aģents. Līgums ar pieredzējušo spēlētāju noslēgts uz 18 mēnešiem.

Komanda paziņoja, ka Kavani vienībā spēlēs ar 10. numuru, kuru reiz valkāja komandas viesu laiku leģendārākais spēlētājs Djego Maradona.

"Emocijas ir fantastiskas. Kad man bija 12 gadu es atrados tur, kur esat pašlaik jūs, un cerēju atrasties te, kur esmu šobrīd," stadionā sanākušajiem faniem sacīja Kavani. "Pēc tik daudziem gadiem futbolā, kas man devuši mazliet no visa, esmu šeit un izbaudu to kopā ar ģimeni."

Pagājušajā sezonā Kavani spēlēja Spānijas spēcīgākas līgas - "La Liga" - vienībā "Valencia", kopumā 28 mačos izceļoties ar septiņiem vārtu guvumiem.

Savu karjeru uzbrucējs uzsāka pašmāju klubā Montevideo "Danubio", no kura 2007. gadā pārcēlās uz Itālijas A sērijas komandu "Palermo", no 2010. līdz 2013. gadam Kavani spēlēja citā A sērijas klubā "Napoli", bet no 2013. līdz 2020. gadam pārstāvēja Francijas vienību Parīzes "Saint-Germain" (PSG). Savukārt pirms pievienošanās "Valencia", urugvajietis divas sezonas spēlēja Anglijas premjerlīgas vienībā Mančestras "United".

Urugvajas izlases rindās Kavani piedalījies četros FIFA Pasaules kausa izcīņas finālturnīros, bet kopumā valstsvienības rindās aizvadījis 136 spēles un guvis 58 vārtus. Vairāk maču izlasē ir vien Djego Godinam (167) un Luisam Svaresam (137), bet vārtus vairāk guvis vien Svaress (68).