FOTO, VIDEO. Grobiņā aizvadīts Latvijā lielākā pārgājienu seriāla "Ejam visi!” trešais posms

Izzināt Grobiņas pilsētas kultūrvēsturiskos objektus un apbrīnot tās dabas bagātības bija ieradušies gājēji no Rīgas, Jelgavas, Madonas, Valmieras, Bauskas, Talsiem, Liepājas un citām Latvijas pilsētām. Šajā posmā piedalījās arī rekordliels skaits dalībnieku ar saviem četrkājainajiem draugiem, kurus organizatori vēlētos nākotnē redzēt vēl lielākā skaitā. Milzīgs prieks un lepnums bija par ģimenēm, kurās bija pārstāvētas visas savas paaudzes. Pasākuma dalībnieki varēja izvēlēties kādu no trīs piedāvātajām trasēm: Čāpotāju trase - 6 kilometri, Aktīvajiem - 13 kilometru vai Izaicinājumu mīlošajiem - 23 kilometru.

Kā ierasts, pirmie trasē devās “Izaicinājumu mīlošie” pārgājiena dalībnieki, kam šoreiz bija jāpieveic līdz šim garākā - 23 kilometru trase. Trase vijās cauri skaistajai Ālandes upes parka takai, kur gar upes līkločiem un pa laipiņu ceļu dalībniekiem bija iespēja izzināt Grobiņas pilsētas vēsturi. Tālāk cauri Grobiņas pilsētai dalībnieki devās līdz pat Kapsēdes dižakmenim, kas ir septītais lielākais dižakmens Latvijā. Teika vēsta, ka Velns šo akmeni nozadzis no paša Pērkona pils, taču pērkons zagli panācis un ar zibeni akmeni pāršķēlis. Patiesībā tas tika sašķelts 20. gadsimta sākumā un tika izmantots šķembu ražošanā, bet jo vairāk teikām un leģendām apvīta ir vieta, jo saistošāka tā ir jebkuram apmeklētājam un jo maģiskāka ir izjūta tam atrodoties blakus. Vairāki šī pārgājiena dalībnieki paguva ne vien iziet visu trasi, bet iegriezās arī maršrutā esošajā Zentas Mauriņas piemiņas istabā, kur rakstniece dzīvojusi ar savu ģimeni līdz brīdim, kad meitene devās studēt uz Rīgu. Kādai no pārgājiena dalībniecēm piemiņas istabas apmeklēšana bija viens no mazajiem sapņiem un viņa bija ļoti pateicīga, ka to piepildījusi. Dalībniece uzsvēra, ka ļoti novērtē, ka pārgājiena laikā nav nekur jāskrien un ir laiks atsevišķus objektus iepazīt vairāk arī tad, ja izvēlas garo distanci.

Nedaudz vēlāk garās distances dalībniekiem trasē pievienojās vidējās -13 kilometrus garās - distances dalībnieki. Šajā distancē devās lielākais dalībnieku skaits Grobiņas posma dalībnieku. Tikmēr kā noslēdzošie trasē devās 6 kilometru distances dalībnieki, kur kuplā skaitā bija pārstāvētas ģimenes ar bērniem. Daļa no mazajiem trasē devās ar saviem bezpedāļu braucamajiem un bija priecīgi par finišā godam nopelnīto medaļu.

Lai pārgājiens būtu ne vien acīm baudāms, bet arī izzinošs, neatkarīgi no distances, visiem dalībniekiem trasē bija jāatrod atbildes uz startā izsniegtajiem jautājumiem un jāizpilda dažādi uzdevumi, kas saistīti ar Grobiņas pilsētas vēsturi, dabu un kultūru. Visas atbildes bija atrodamas maršrutā. Šis posms atšķīrās no pārējiem ar to, ka trasē tika iekļauti arī aktīvie punkti, kur dalībniekiem, lai saņemtu zīmogu, bija jāmakšķerē, tumšā kastē pēc taustes jāatrod priekšā noliktie priekšmeti un jāizpilda zemessargu sagatavots uzdevums. Trasē dalībniekiem vairākās vietās bija iespēja papildināt savas ūdens pudeles un uzlādes punktā atpūsties un apēst kādu garšīgu augli ,uzņemot enerģiju un vitamīnus.

Pārgājiena ietvaros svinīgi un oficiāli tika atklāta arī Ālandes upes parka taka, kurā piedalījās Dienvidkurzemes novada pašvaldības priekšsēdētājs Aivars Priedols, Kultūras ministrs Nauris Puntulis un Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks. Viesi uzsvēra, ka šādas vietas un to vērtības būtu jāizceļ visā Latvijā arvien vairāk, lai ikviens interesents varētu apvienot aktīvo atpūtu ar sevis pilnveidošanu un zināšanu bagātināšanu. Ālandes upes parka taka ir ļoti labs piemērs, kā to izdarīt.

Pēc veiksmīga pārgājiena mērošanas, dalībnieki finišā saņēma patriotisku, ar rokām darinātu piemiņas koka medaļu, ko bija izgatavojuši Māris un Sanita Vilgerti no “Vilgerts Wood Craft”. Katrs pārgājiena dalībnieks varēja piedalīties loterijā, kurā tika izlozētas vairākas balvas no Grobiņas mājražotājiem, mājsaimniecības preču veikala “Tava Telpa” un pārgājienu seriāla “Ejam visi!”.

“Es esmu visu mūžu dzīvojusi Grobiņā, vēlējos piedalīties pārgājienā, lai noskaidrotu, vai Jūs man varēsiet parādīt, pastāstīt ko tādu, ko es vēl neesmu redzējusi un jūs mani pārsteidzāt. Pat pa ielām, pa kurām eju teju katru dienu, es nekad nebiju pievērsusi uzmanību, ka tur aug robīnijas. Es nezināju, ka pilsētā mums aug dižpriedes un paldies, ka iepazīstinājāt mani ar augu, ko mēdz dēvēt par Latvijas orhidejām. Man patīk tas, ka pārgājienā jūs liekat uz apkārtējo paraudzīties no cita skatu punkta”. Grobiņas iedzīvotāja atklāja, ka sekos līdzi “Ejam visi!” turpmākajiem pārgājieniem un noteikti ieplānos piedalīties vēl kādā, lai tuvāk iepazītu Latvijas skaistās vietas. “Parasti tūristi pie mums atbrauc uz pilsdrupām un Ālandes upes parka taku, bet caur šo pārgājienu ikviens dalībnieks noteikti iepazina mūsu pilsētu tuvāk un vairāk.”

Nākamais pārgājienu seriāla “Ejam visi!” posms norisināsies jau šī gada 16. septembrī Dobelē, kur starts tiks dots mītiskiem stāstiem apvītajā Pokaiņu mežā.

Pasākuma programma:

10:30 - 11:30 Reģistrācija un došanās trasē 18 - 20 kilometru distances dalībniekiem.

12:00 - 13:00 Reģistrācija un došanās trasē 11 - 13 kilometru distances dalībniekiem.

13:30 - 14:30 Reģistrācija un došanās trasē 6 - 8 kilometru distances dalībniekiem.

15:00 Tiešsaistes loterija "Facebook" kontā “Sporto Latvija”.

16:30 Finišs visiem dalībniekiem.

Pasākumu organizēja biedrība “Sporto Latvija” sadarbībā ar Dienvidkurzemes novada pašvaldību un Grobiņas pilsētu. Atbalsta - sporta preču veikals "Sportland", reklāmas kompānija Sia “Abi2”, mājsaimniecību preču lielveikals "TavaTelpa.lv", piepūšamās atrakcijas - "Piepūšamie.lv", dabīgs negāzētais minerālūdens “Magnesia”, izdevniecība "Rīgas Viļņi", "Hematogenas Vita+" batoniņi un AAS “Balta”.

Vairāk informācijas: www.ejamvisi.lv