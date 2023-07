Neretnieks Kleistos izcīna trešo vietu Pasaules kausa posma jāšanas sportā "Grand Prix" maršrutā

Sacensību pirmajā kārtā pirmās divas vietas aizņēma Saūda Arābijas jātnieks Abdullahs Alšarbatlijs, ar "Skorphults Baloutendro" maršrutu veicot 77,61 sekundē un ar "Atome Des Etisses" - 72,50 sekundēs. Neretniekam ar "Palladium KJV" bija trešais labākais rezultāts 75,80 sekundes.

Alšarbatlijs ar abiem zirgiem, Neretnieks un igaunis Pauls Ričards Arguss ar "Jay-z Bee" maršrutu veica bez nogāztiem šķēršļiem un sacensības turpināja pārlekšanā.

Alšarbatlijs ar "Skorphults Baloutendro" papildu kārtu veica 40,23 sekundēs un ar "Atome Des Etisses" - 41,15 sekundēs, bet Neretnieks ar "Palladium KJV" - 41,21 sekundē, izvairoties no nogāztiem šķēršļiem. Arguss ar "Jay-z Bee" maršrutu neveica tīri un samierinājās ar ceturto vietu.

"Interesants maršruts, pietiekami augsts, visas prasības pēc olimpiskās kvalifikācijas un pasaules kausa posma kritērijiem izpildītas. Izlecām tīri, lietus nedaudz bija traucēklis un, lai gan maršrutā nebija tik traki, vienalga jutu, ka pamats bija palicis mazliet slidenāks - tik daudz ūdens jau tomēr sāk traucēt," Latvijas Jātnieku federācija (LJF) citē Neretnieka teikto.

"Pārlekšanā centos jāt sabalansēti - ātri, bet ne pārāk daudz riskējot, jo ūdens mīkstināja pamatu, pagriezieni kļuva slideni, vajadzēja uzmanīties. Arābu sportists nedaudz vairāk noriskēja. Protams ka gribas uzvarēt mājās, bet kopumā plāns ir izpildīts," skaidroja sportists.

Par izcīnīto trešo vietu Neretnieks nopelnīja 45 kvalifikācijas punktus Parīzes olimpiskajām spēlēm. Turpinājumā viņš dosies uz CSIO4* sacensībām Prāgā, kas būs komandu kvalifikācija Parīzes olimpiskajām spēlēm.

"Grand Prix" maršruts bija arī kvalifikācija šīs sezonas Pasaules kausa finālam, 2023.gada Eiropas čempionātam un 2024. gada Parīzes olimpiskajām spēlēm, sportistiem krājot punktus šo sacensību atlasē.

Svētdien norisinājās vēl divi maršruti - CSI vienas zvaigznes statusa ātruma distance ar šķēršļu augstumu līdz 125 centimetriem un CSI2 maršruts ar pārlekšanu ar 135 centimetrus augstiem šķēršļiem.

Pirmajā maršrutā labākā no Latvijas bija Odrija Roberta Brālēna ar zirgu "Bring It On", izcīnot trešo vietu, bet otrajā maršrutā piektajā vietā ierindojās Laura Penele ar zirgu "Let’s Fly Z". Pārlekšanai no 33 duetiem kvalificējās septiņi, starp kuriem bija arī Neretnieks ar zirgu "Quandar Cece", taču viņš noslēdzas sacensības sestajā pozīcijā.

Kopumā sporta centrā "Kleisti" notika sacensības 15 maršrutos. Sacensības, kurām Latvijā piešķirta CSI2*-W/CSI1*/CSIYH1* kategorija, ir svarīgākais gada notikums Latvijas jāšanas sportā, un norisinājās 31. reizi.

Pērn "Grand Prix" maršrutā uzvarēja uzvaru izcīnīja Saūda Arābijas pārstāvis Abdullahs Alšarbatlijs, trešo vietu ieņemot Latvijas olimpietim Kristapam Neretniekam.

PK posma balvu fonds ir 60 800 eiro.