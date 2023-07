Bagatskis un Vāvers starp rezultatīvākajiem Eiropas čempionāta B divīzijā

Bagatskis vidēji mačā guva 17,3 punktus, bet Vāvers - 17,1 punktu, rezultatīvāko spēlētāju sarakstā ieņemot attiecīgi piekto un sesto vietu. Par turnīra rezultatīvāko spēlētāju ar 25,3 punktiem kļuva Azerbaidžānas pārstāvis Roderiks Boids Andersons.

Tikmēr Pēteris Pinnis, kurš vidēji mačā guva 11,4 punktus, ar 57,9% precizitāti bija turnīra otrs labākais metienu realizētājs no spēles. Labāks procents - 66,1 - bija vien ukrainim Bohdanam Briņukam.

Vāvers ar 85,3% precīzu raidījumu bija otrs trāpīgākais no soda metienu līnijas, Kristofers Karlsons ar vidēji piecām rezultatīvām piespēlēm ieņēma dalītu ceturto vietu labāko asistentu sarakstā. Vēl Bagatskis ar 44,3% realizētu tālmetienu bija septītais labākais trīspunktnieku izpildītājs, bet Markuss Lastiņš ar 43,8% ieņēma dalītu astoto vietu šajā statistikas kategorijā.

Komandu vidū Latvijas U-20 izlase ar vidēji mačā gūtiem 84,6 punktiem bija otrā aiz Bulgārijas (86,7), kamēr metienos no spēles ar 42% ierindojās sestajā vietā. Divpunktu metienus Latvijas basketbolisti izpildīja ar 48,6% precizitāti, kas bija septītais labākais rādītājs turnīrā, bet tālmetienus ar 34,4% (otrā vieta aiz zviedru 37,7%).

Latvijas U-20 basketbolisti tikmēr bija labākie no soda metienu līnijas (72,5%), bet izcīnītajās atlēkušajās bumbās (vidēji mačā 43,2) ieņēma vien desmito vietu, pārtvertajās bumbās (vidēji 7,6) bija dalītā 14.vietā, bet bloķētos metienos (vidēji 3,7) dalītā sestajā vietā.

Vēl Latvijas basketbolisti ieņēma dalītu devīto vietu no 20 komandām vidēji pieļautajās kļūdās mačā (15,4), kā arī bija devītie disciplinētākie, vidēji ik spēlē nopelnot 18,9 sodus.

Latvijas U-20 basketbolisti Ziemeļmaķedonijas galvaspilsētā Skopjē. notiekošo čempionātu svētdien noslēdza 13. vietā.

Mačā par 13. vietu B divīzijā jeb 29. pozīciju Eiropā latvieši ar rezultātu 99:93 pārspēja vienaudžus no Gruzijas. Grupā Latvija papildlaikā ar 57:65 piekāpās Nīderlandei, ar 90:66 uzvarēja Somiju, pagarinājumā ar 85:96 zaudēja vienaudžiem no Šveices, bet ar 99:57 sagrāva Albāniju. Cīņā par 9.-16.vietu Latvijas jaunie basketbolisti ar 77:81 zaudēja vienaudžiem no Kosovas un ar 85:81 pieveica ungārus.

Latvijas U-20 vīriešu basketbola izlases sastāvs Eiropas čempionāta B divīzijas turnīrā:

Markuss Lastiņš ("Ogre"), Rainers Ļisicins ("Gulbenes Buki"/BJSS), Kristofers Karlsons ("Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola"), Otto Fārenhorsts ("BBall Loewen", Vācija), Rihards Berkolds (RSU/"VEF Rīga"), Pēteris Pinnis ("VEF Rīga"), Freds Bagatskis (Teksasas Ārlingtonas Universitāte, NCAA), Mārcis Osis, Daniils Smirnovs, Andrejs Bikovs (visi - LU/"BS Rīga"), Rihards Vāvers (Kvinepiekas Universitāte, NCAA), Ričards Kļanskis ("Capo d’Orlando", Itālija).

Galvenais treneris - Dāvis Čoders, trenera aistenti - Jevgēnijs Kosuškins un Artūrs Bērziņš.