Basketbola savienība apstiprina "Rīgas Zeļļu" pieteikumu sezonai

Līdz ar pieteikuma apstiprinājumu, "Rīgas Zeļļi" nākamsezon varēs sacensties Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL), Latvijas Basketbola līgā (LBL), kā arī Latvijas kausa izcīņā.

"Mūsu mērķis ir izveidot attīstītāko basketbola sistēmu Rīgā, kurā ietilpst sporta skola, universitātes komanda un profesionālā komanda," paziņojumā citēts jaunā kluba prezidents Edgars Buļs.

Viņš arī uzsvēra, ka galvenais profesionālā sporta kluba uzdevums ir izklaidēt, tāpēc "Rīgas Zeļļi" centīsies veidot arī ciešu saikni ar atbalstītājiem.

"Viens no mūsu vadmotīviem ir sekojošs: "Rīgas Zeļļi" ir kas vairāk nekā tikai basketbola spēle! Vēlamies panākt ciešu saikni ar kluba biedriem, faniem un visu Rīgas komūnu. Līdz ar to mūsu identitāti veidos atraktivitāte laukumā un ārpus tā. Ticam, ka, apvienojot spēkus un pieredzi no dažādām sfērām, varam izveidot ko patiesi jaudīgu," norādīja Buļs.

Savukārt kluba ģenerālmenedžeris būs Artūrs Šēnhofs, kurš skaidroja, ka vēlās izveidot klubu, kur attīstīties varēs jaunie basketbolisti.

"Tēmējam uz to, lai mēs kļūtu par vietu, kurā attīstās jaunie spēlētāji, kas pēcāk ir konkurētspējīgi visās vadošajās Eiropas basketbola līgās. Vēlamies izmainīt pēdējā desmitgadē izveidojušos naratīvu, ka latviešu spēlētājiem pusaudžu gados jādodas meklēt laimi ārzemēs," skaidroja Šēnhofs.

"Mums jāpierāda, ka augsti mērķi ir sasniedzami pašmājās - ne velti Rīgai ir tradīcijas kā agrākajai Eiropas basketbola galvaspilsētai, un arī pašreiz ir gana daudz perspektīvu jauniešu. Pirmajā sezonā būsim attīstības komanda, kas spēlēs ātru un skatāmu basketbolu," viņš piebilda.

Aprīlī tika ziņots, ka basketbola raidījuma "Ūdenszeļļi" komanda plāno veidot komandu "Rīgas Zeļļi", kas uzreiz pauda vēlmi arī startēt LIBL.

LIBL gaidāmajā sezonā sacentīsies 16 komandas.