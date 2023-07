Jurģis Kalns skaidro, kas netika paveikts Ļubļanā

"Izgāzām taktiski pirmo puslaiku," pēc mača atklāja Kalns. "Ja labā mala vēl pildīja norādījumus, tad otrā malai tas neizdevās. Pretspēle nesanāca pilnībā. Nesanāca ar vēsu galvu iziet no pretinieku presinga, lai gan uzstādījums tāds bija."

Kā norādīja galvenais treneris, pretinieks bija sajutis, ka valmieriešu spēlētājiem ir bijība un pārāk liels respekts, līdz ar to viņi droši un brīžiem avantūriski metās presingā, atstājot ļoti lielas brīvas zonas, ko, diemžēl, "Valmiera" neizmantoja.

"Otrajā puslaikā pēc [Rifeta] Kapiča nākšanas laukumā spēle pilnībā izmainījās. Viņš parādīja, ka ir centra pussargs, kurš ir pieredzējis, kurš runā, vada un palīdz laukumā," komandas jaunieguvumu paslavēja Kalns. "Tāds spēlētājs ir ļoti noderīgs mūsu komandai."

28 gadus vecais bosnietis "Valmierai" pievienojās dienu pirms spēles, un kā atklāja Kalns, tad aizvadīja tikai vienu treniņu ar komandu. Pirms tam viņš pārstāvēja Ukrainas komandu Krivijrihas "Kryvbas".

Atbildes spēle Valmierā paredzēta 19. jūlijā. Kvalifikācijas otrajā kārtā šī pāra uzvarētāja tiksies ar Suva Rekas "Ballkani" no Kosovas vai bulgāru vienību Razgradas "Ludogorets". Otrdien pirmajā mačā "Ballkani" mājās izcīnīja negaidītu uzvaru ar 2:0 (1:0).

"Atbildes spēlē var sagaidīt to, ka "Valmiera" līdz pēdējam brīdim cīnīsies par tikšanu nākamajā kārtā. Katrā gadījumā, neliksim līdzjutējiem vilties un atdosim visus spēkus, lai pārvarētu šo lāstu, ka Latvijas klubi nevar pārvarēt Čempionu līgā pirmo kārtu," norādīja Kalns. "Izbraukumā 1:2 pret spēcīgu pretinieku ir labs stimuls tam, ka mums tas ir pa spēkam un varam to izdarīt. Gribu, lai fani to saprot un dzen mūs uz priekšu."

UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas 15 pirmās kārtas pāru uzvarētāji iekļūs otrajā kārtā. 13 zaudētāji sacensības turpinās Eiropas Konferences līgas Čempionu zara otrajā kvalifikācijas kārtā, tai skaitā arī "Valmiera" - "Olimpija" dueļa zaudētāji, bet divas zaudējušās komandas, kuras tika noskaidrotas ar izlozes palīdzību, sacensības turpinās Eiropas Konferences līgas Čempionu zara trešajā kvalifikācijas kārtā.

Fināls 2024. gada 1. jūnijā notiks Vemblija stadionā Londonā.

Pagājušajā sezonā par Čempionu līgas uzvarētājiem kļuva Anglijas čempioni Mančestras "City", kas Stambulā ar 1:0 pārspēja Itālijas klubu Milānas "Inter", pirmo reizi uzvarot šajās sacensībās.