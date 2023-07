Jaunais LOK prezidents Buks: "Mums sportā trūkst diženuma"

Jau ziņots, ka LOK ārkārtas Ģenerālajā asamblejā otrdien par organizācijas prezidentu uz nepilnu termiņu tika ievēlēts Latvijas Volejbola federācija (LVF) prezidents Buks. Uz prezidenta amatu pretendēja arī Latvijas Airēšanas federācijas (LAF) prezidente Gunta Vlasenko un Latvijas Modernās pieccīņas federācijas (LMPF) goda prezidents Andris Feldmanis.

Ievēlēšanai bija nepieciešams saņemt vismaz 53 no 104 delegāta balsīm jeb 50% plus vienu balsi. No derīgajām 97 balsīm Buks saņēma 68, Feldmanis - 24, bet Vlasenko - piecas.