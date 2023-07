Jurģis Kalns pirms "Valmieras" debijas Čempionu līgā: "Vēlos redzēt disciplīnu"

Kā zināms, šovakar plkst.21 pēc Latvijas laika UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmās kārtas pirmajā spēlē valmierieši viesos tiksies Ļubļanas "Olimpija" no Slovēnijas.

"Pretinieks ir ļoti taktiski gudra komanda uzbrukumā, kura mīl spēlēt kombinacionālu futbolu. Daudz rotē, maina pozīcijas, mīl spēlēt ar bumbu, bet spēle nav ļoti ātra no viņu puses," pretinieku pirms mača raksturoja "Valmieras" galvenais treneris. "komanda cenšas dominēt spēlē, veic augstu presingu, kā mača favorīts viņi rīt cer spēlēt savu spēli, rādīt savu futbolu. Viņiem ir ļoti lielas ambīcijas. Mūsu galvenais uzdevums pirmajā spēlē ir viņus pieklusināt."

Kalns vienības mājaslapā arī norādīja, ka Ļubļanā ir ļoti labi apstākļi un lielisks zālājs, bet komandai būs jāpielāgojas pie karstā un sutīgā laika.

"No saviem spēlētājiem vēlos redzēt disciplīnu laukumā, lai tiktu izpildīts spēles plāns un strādātu mūsu ieceres. Ja tas viss būs jau no pirmajām minūtēm, tad iespējams arī būs iespēja pārsteigt līdzjutējus," norāda Kalns. "Mums ir plāns, kā viņi varētu sākt spēlēt, mums ir arī savs plāns ar to, ko likt pretī, tas ir riskants, bet ceru, ka vismaz spēles sākumā tas izdosies. Disciplīna, pašatdeve, uzvarētas divcīņas būs tas, kas var nosvērt kausus mūsu labā."

Atbildes spēle Valmierā paredzēta 19. jūlijā. Kvalifikācijas otrajā kārtā šī pāra uzvarētāja tiksies ar Suva Rekas "Ballkani" no Kosovas vai bulgāru vienību Razgradas "Ludogorets".

"Valmiera" Eirokausos spēlēs ceturto reizi, taču pirmo reizi startēs Čempionu līgas kvalifikācijā. Pagājušajā sezonā valmierieši sacentās Konferences līgas kvalifikācijā, kurā otrajā kārtā ar 2:5 piekāpās Ziemeļmaķedonijas klubam Skopjes "Škendija", bet 2021.gadā izstājās Konferences līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā.

Savukārt Ļubļanas komanda, kas vietējā čempionātā uzvarējusi trīs reizes un Čempionu līgas kvalifikācijā mēros spēkus trešo reizi, pērn arī nepārvarēja Konferences līgas otrās kārtas kvalifikāciju, pēc neizšķirti divu spēļu summā 3:3 zaudējot Sfintu Georges "OSK Sepsi" no Rumānijas pēcspēles sitienu sērijā ar 2:4.

15 pirmās kārtas pāru uzvarētāji iekļūs otrajā kārtā. 13 zaudētāji sacensības turpinās Eiropas Konferences līgas Čempionu zara otrajā kvalifikācijas kārtā, tai skaitā arī "Valmiera" - "Olimpija" dueļa zaudētāji, bet divas zaudējušās komandas, kuras tika noskaidrotas ar izlozes palīdzību, sacensības turpinās Eiropas Konferences līgas Čempionu zara trešajā kvalifikācijas kārtā.

UEFA Čempionu līgas fināls 2024. gada 1. jūnijā notiks Vemblija stadionā Londonā.

Pagājušajā sezonā par Čempionu līgas uzvarētājiem kļuva Anglijas čempioni Mančestras "City", kas Stambulā ar 1:0 pārspēja Itālijas klubu Milānas "Inter", pirmo reizi uzvarot šajās sacensībās.