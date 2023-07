NHL tirgus pirmā diena – Šilovam mainās konkurenti, Balinskim pieaug

Amerikāņu vārtsargs Kolins Delia, kurš iepriekšējā sezonā “Canucks” vārtos bija 20 spēlēs, noslēdzis viena gada minimālo 775 tūkstošus dolāru vērtu līgumu ar Vinipegas “Jets”. “Canucks” jau pirmajā pārēju dienā noslēdza viena gada divvirzienu līgumu ar kanādieti Zaku Savčenko, kurš pirms diviem gadiem aizvadīja septiņas spēles Sanhosē “Sharks”, bet lielākoties spēlēja ECHL un AHL, kur par pēdējo pieturvietu kļuva Čikāgas “Wolves”.

Par Vankūveras pirmo numuru, ja vien nenotiks kāds maiņas darījums, šaubu nav. Tas pienākas 27 gadus vecajam Tačeram Demko, kuram ar “Canucks” vēl ir trīs gadu līgums, kā ietvaros vārtsargs saņems piecus miljonus ik sezonu. Iepriekšējā sezonā “Canucks” vārtus vēl sargāja 28 gadus vecais Martins Spensers (29 spēles) un 22 gadus vecais Šilovs (5). Šilovs, Spensers un Savčenko savstarpēji konkurēs par otrā vārtsarga vietu. Tiesa, Šilova gadījumā ir paredzams, ka spēlētāja attīstībai viņam drīzāk tiks dota pirmā vārtsarga vieta un liels spēles laiks fārmklubā.

“Canucks” sistēmā līgums ir arī 23 gadus vecajam baltkrievu vārtsargam Ņikitam Tolopilo, kurš aizvadītājā sezonā veiksmīgi spēlēja Zviedrijas “Allsvenskan” līgā. Viņš jau uzaicināts uz vasaras attīstības nometni. Tāpat arī pēdējos gados draftētie soms Aku Koskenvuo un kanādietis Tajs Jangs.

Jauns.lv jau vēstīja, ka viena gada līgumu ar “Canucks” 1. jūlijā noslēdza uzbrucējs Teodors Bļugers.

Floridā četri jauni aizsargi

Floridas Panthers” parakstījuši līgumus ar četriem aizsargiem, kuriem jau ir NHL pieredze. Tā nav laba ziņa Uvim Balinskim, kuram arī ir divvirzienu līgums ar Panthers” – konkurence nometnē un sezonas laikā par vietu sastāvā būs milzīga. “Panthers” pa viena gada līgumam piešķīruši krievam Dmitrijam Kuļikovam (iepriekšējā sezonā “Ducks” un “Penguins”), zviedram Oliveram Ekmanam-Larsonam (“Canucks”) un Maikam Reilijam (“Bruins”), trīs gadu līgumu Somijas izlases aizsargam Niko Mikolam (“Blues” un Rangers”). “Panthers” sistēmā, ieskaitot fārmklubu, pašlaik līgumi ir 18 aizsargiem.

Orlovs pārceļas uz Karolīnu, Sorokinam dod 66 miljonus

Līdz šim Vašingtonas “Capitals” pārstāvējušais 31 gadu vecais Dmitrijs Orlovs bija labākais no brīvajā tirgū pieejamajiem aizsargiem. Pie viņa tika Karolīnas “Huricanes”, kas krievu hokejistam nākamajās divās sezonās izmaksās 15,5 miljonus dolāru. Karolīnas aizsardzība, kas arī bez Orlova tika uzskatīta par vienu no labākajām visa NHL, tagad ieguvusi papildus dziļumu. Uz “Hurricanes” dosies arī pēdējās divās sezonās Toronto sevi labi apliecinājušais enerģiskais uzbrucējs Maikls Bantings, kurš ticis pie trīs gadus un 13,5 miljonus vērta līguma.

Tikmēr Ņujorkas “Islanders” uz astoņiem gadiem pagarināja sadarbību ar vārtsargu Iļju Sorokinu, līgumam sākoties tikai nākamajā vasarā. Sorokins gaidāmajā sezonā saņems četrus miljonus sava iepriekšējā līguma ietvaros, pēc tam astoņus gadus pa 8,25 miljoniem jeb summā 66 miljonus. Pašlaik vairāk nekā desmit miljonus sezonā saņem tikai divi vārtsargi, Sorokina tautieši Sergejs Bobrovskis (12) un Andrejs Vasiļevskis (11).

Pie jauniem līgumiem tika vēl vairāki vārtsargi. Tristans Džerijs paliek Pitsburgas “Penguins” un nākamajās piecās sezonās kopā saņems 26,9 miljonus, bet par viņa pārinieku nākamajā sezonā ar pusotra miljona līgumu kļūs Alekss Nedeļkovičs, iepiekš Detroitas “Red Wings” vārtsargs.

Elvja Merzļikina bijušais konkurents Kolumbusā Jonas Korpisalo no Losandželosas pārcelsies uz Otavas “Senators”, kur viņam nākamajos piecos gados apsolīti 20 miljoni.

Stenlija kausa ieguvēji Lasvegasas “Golden Knights” Adinam Hilam piešķīra divu gadu un 9,8 miljonu līgumu, bet viņa palīgi devušies prom. Veterāns, Losandželosas “Kings” leģenda Džonatans Kviks vēl negrasās beigt karjeru un parakstījis 825 tūkstošus vērtu līgumu (iepriekšējais līgums ar “Kings” bija 58 miljoni desmit sezonās) ar Ņujokas “Rangers”. Savukārt Lorāns Broso pārcēlies uz Vinipegas “Jets”.

No pirmajā tirgus dienā noslēgtajiem darījumiem jāizceļ vēl vairāki. 11 sezonas Tampā pavadījušais un divreiz Stenlijas kausu cēlušais uzbrucējs Aleks Kilorns pārceļas uz Anaheimas “Ducks”, kur nākamajās četrās sezonās nopelnīs 25 miljonus. Tikpat, tikai piecu sezonu laikā, iepriekš “Avalanche” spēlējušajam Džeitī Komferam maksās Detroitā. Raiens O’Reilijs, kurš sezonu pabeidza Toronto, pārceļas uz Nešvilas “Predators” un četrās sezonās saņems 18 miljonus. Uzbrucējs Niks Folinjo no Bostonas dodas uz Čikāgu un nākamajā sezonā pelnīs četrus miljonus, savukārt aizsargs Raiens Greivzs no “Devils” pārcēlies uz “Penguins” , kur sešās sezonās saņems 27 miljonus.