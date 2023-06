Štelmahers vadīs Lietuvas komandu "Lietkabelis"

Līgums ar Štelmaheru noslēgts uz vienu sezonu ar iespēju to pagarināt uz vēl vienu gadu.

"Lietkabelis" iepriekšējā sezonā izcīnīja Lietuvas čempionāta bronzas medaļas. Tāpat kā aizvadītajā sezonā, arī šajā komanda spēlēs ULEB Eirokausā.

Iepriekšējā darba vieta Štelmaheram bija Čehijas komanda "Nymburk", kuru viņš vadīja iepriekšējās sezonas sākumā, bet oktobrī tika atbrīvots no amata. Štelmahers "Nymburk" galvenā trenera amatā stājās pērnā gada vasarā, lai gan pirms tam bija vienojies par sadarbību ar Nīderlandes vicečempioni "ZZ Leiden".

Pirms tam trīs gadus Štelmahers vadīja Igaunijas klubu Tallinas "Kalev"/"Cramo". Talliniešus viņš aizveda līdz diviem Igaunijas čempionu tituliem un zelta medaļai Latvijas - Igaunijas Basketbola līgā.

Trenera karjeru Štelmahers sāka 2009.gadā, kad kļuva par Lietuvas kluba Viļņas "Perlas" galveno treneri, bet nākamā gada oktobrī viņš pēc galvenā trenera atlaišanas īsu brīdi vadīja Lietuvas klubu Viļņas "Lietuvos rytas". Pēc tam gan Štelmahers atgriezās "Perlas". 2012.gada vasarā viņš pārcēlās uz Ventspili, šīs pilsētas komandu 2013.gadā aizvadot līdz Baltijas Basketbola līgas (BBL) tronim un gadu vēlāk - līdz Latvijas Basketbola līgas (LBL) titulam.

Pēc 2014./2015.gada sezonas šķīrās Štelmahera un "Ventpils" ceļi, un 2016.gadā viņš pārņēma "Valmiera"/ORDO komandas grožus un aizveda to līdz pirmajam LBL čempionu titulam. Sekojošajā starpsezonā viņš kļuva par Polijas basketbola kluba Slupskas "Energa Czarni" galveno treneri, šo vienību aizvedot līdz vietējā čempionāta pusfinālam. Savukārt 2017.gadā Štelmahers atgriezās "Ventspils" klubā, atkal triumfējot Latvijas čempionātā, kam nākamajā sezonā sekoja Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas čempiontituls.

Štelmahers arī vadījis Latvijas vīriešu basketbola izlasi.

Savas spēlētāja karjeras laikā Štelmahers spēlēja ASK, Rīgas "Bonus", ASK/"Brocēni/LMT", Krievijas klubā Saratovas "Avtodorožņik", Polijas vienībās Zeļona Guras "Zastal", Vroclavas "Šlask", kā arī Turcijas klubos Karšijakas "Pinar", Stambulas "Ulker", Slovēnijas komandā Ļubļanas "Olimpija", Latvijas komandā "ASK Rīga" un Itālijas klubā Veroli "Prima". Tāpat Štelmahers no 2004. līdz 2008.gadam pārstāvēja "Lietuvos rytas" komandu, ar kuru 2005.gadā uzvarēja ULEB kausa izcīņas turnīrā.

Latvijas izlasi Štelmahers pārstāvēja četros Eiropas čempionātos, kopā aizvadot vairāk par 140 spēlēm.