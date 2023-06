Nākamā gada hokeja pasaules čempionātā dienas biļetes maksās no 40 eiro

Tā pat kā pirms šī gada čempionāta, ko kopīgi rīkoja Somija un Latvijas, arī 2024. gada čempionātā, lai tiktu pie biļetēm sākotnēji būs jāpiedalās izlozē.

Plānots, ka būs pieejamas trīs kategoriju dienas biļetes. Lētākās (3. kategorija) maksās no 40 līdz 125 eiro, 2.kategorijas dienas biļetes cena būs no 65 līdz 190 eiro, bet dārgākās biļetes (1. kategorija) varētu maksāt no 85 līdz 215 eiro, apstiprināja 2024. gada organizatoriskās komitejas vadītājs un IIHF viceprezidents Petrs Bržīza.

Lai varētu piedalīties biļešu izlozē, līdzjutējiem jāreģistrējas pasaules čempionāta oficiālajā mājaslapā no 20. jūlija, pēc tam līdz 15. septembrim jāizvēlas interesējošās spēles, tad septembra otrajā pusē notiks izloze, bet oktobra pirmajā pusē biļetes būs jānopērk piecu dienu laikā.

Šī gada pasaules čempionāta bronzas medaļu ieguvēja Latvijas izlase (IIHF rangā 10. vietā) nākamā gada turnīrā cīnīsies B grupā Ostravā, kur tiksies ar ASV (4.), Vāciju (5.), Zviedriju (6.), Slovākiju (9.), Franciju (13.), Kazahstānu (15.) un Poliju (22.). Savukārt A grupā Prāgā iekļautas Kanāda (1.), Somija (2.), Šveice (7.), Čehija (8.), Dānija (11.), Norvēģija (12.), Austrija (16.) un Lielbritānija (20.).

2024. gada čempionāts Prāgā un Ostravā norisināsies no 10. līdz 26. maijam.