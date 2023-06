Porziņģis tiks aizmainīts! Sākotnējais darījums nobrūk, bet latvietis tik un tā nonāks pie vieniem no NBA favorītiem

Porziņģis "Celtics" sastāvā nonāks trīs komandu darījumā, kurā iesaistīta viņa pārstāvētā Vašingtonas "Wizards" un Memfisas "Grizzlies".

Iepriekšējo pusotru sezonu 27 gadus vecais latvietis pavadīja "Wizards" rindās. NBA viņš pārstāvējis arī Dalasas "Mavericks" un Ņujorkas "Knicks" komandas.

Jauns.lv jau vēstīja, ka "Wizards", "Celtics" un "Clippers" bija tuvu darījuma noslēgšanai, kas nozīmētu Porziņģa nosūtīšanu uz Bostonu, Markusa Morisa un drafta izvēles nonākšanu "Wizards", bet Malkolma Brogdona došanos uz Losandželosu, tomēr darījums nobruka, jo "Celtics" nevēlējās turpināt gaidīt saskaņošanas detaļas.

Tad nu darījumā "Clippers" vietā tika iesaistīta Memfisas "Grizzlies", kas šķīrās no sava rezerves saspēles vadītāja Taijusa Džounsa (nonāks Vašingtonā), kurš gan sezon, visticamāk, būtu iesācis pamatsastāvā, jo pirmās 25 spēles izlaidīs par atkārtotu ieroča vicināšanu sociālo tīklu video sodītais Dža Morants, "Celtics" šķīrās no Markusa Smārta (nonāks Memfisā), Maika Muskalas un itāliešu veterāna Danilo Galināri (abi dosies uz Vašingtonu), bet "Wizards" no latvieša Kristapa Porziņģa, kurš karjeru turpinās vienā no spēcīgākajām NBA komandām - Bostonas "Celtics". Tāpat "Celtics" iegūs šī un nākamā gada (iegūt no "Warriors") "Grizzlies" pirmās kārtas izvēles NBA draftā. Šonakt gaidāmā drafta 25. izvēli un no "Warriors" iegūto nākamā gada izvēli.

Darījuma rezultātā Porziņģis arī pieņēmis spēlētāja iespēju un saglabājis esošo līgumu, kā rezultātā viņš šosezon pelnīs 36 miljonus dolāru, bet pēc sezonas kļūs par neierobežoti brīvo aģentu.

Aizvadītajā sezonā Porziņģis 65 spēlēs vidēji mačā guva 23,2 punktus, kas ir viņa sezonas rekords, izcīnīja 8,4 atlēkušās bumbas un bloķēja 1,5 metienus.

Smārts bostoniešu rindās bija deviņas sezonas un pagājušajā sezonā viņš laukumā devās 61 regulārā čempionāta spēlē, vidēji mačā gūstot 11,5 punktus un atdodot 6,3 rezultatīvās piespēles, kamēr "play off" 20 mačos viņām 14,9 punkti un 5,1 piespēle.

Savukārt Džounss 2022./2023.gadā aizvadīja savu labāko sezonu karjerā, vidēji gūstot 10,3 punktus un atdodot 5,2 rezultatīvās piespēles 80 spēlēs.

Jau ziņots, ka uz Fīniksas "Suns" no "Wizards" tika aizmainīts Bredlijs Bīls, bet "Wizards" uzbrucējs Kails Kuzma izmantoja spēlētāja iespēju un atteicās no pēdējā gada līguma, kļūstot par brīvo aģentu, kas, pēc portāla autoru domām, būtībā nozīmē "Wizards" sastāva veidošanu no jauna.

Kā Porziņģa plusi tiek atzīmēta ne tikai spēle zem groza, bet arī labs metiens no distances un spēles veidošanas iespējas uzbrukumā, minot, ka iepriekšējā sezonā viņš trāpīja 38,5 procentus tālmetienu un vidēji spēlē sakrāja 2,7 rezultatīvas piespēles.

Tika lēsts, ka Porziņģa algas un viņa savainojumu vēstures dēļ "Wizards" nevēlējās paturēt latvieti savā komandā.

Tika arī minēts, ka "Celtics" rindās Porziņģis būtu iespaidīgs spēks sastāvā, kurā tikai četri spēlētāji ir 2,08 metri vai garāki.