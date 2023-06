Slavenais beļģu vārtsargs Kurtuā uzmet lūpu un pirms spēles ar Igauniju pamet izlasi

Beļģijas izlase sestdien 2024. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačā savā laukumā cīnījās neizšķirti 1:1 (0:1) ar Austriju, bet šodien tai viesos Tallinā jātiekas ar Igaunijas valstsvienību.

"Pēc mača Tibo [Kurtuā] pēkšņi vēlējas ar mani runāt un paziņoja, ka dodas mājās, jo jūtas vīlies un apvainots," pirmdien preses konferencē sacīja Beļģijas izlases galvenais treneris Domeniko Tedesko, kura skatījumā Kurtuā ir labākais vārtsargs pasaulē.

Tāpat Tedesko norādīja, ka ļoti ciena viņu kā vārtsargu un cilvēku, bet ir pārsteigts un šokēts, par viņa reakciju.

Beļģijas izlases kapteinis ir Kevins de Brujne, tomēr viņš valstsvienībai nevar palīdzēt UEFA Čempionu līgas finālmačā gūtā savainojuma dēļ. Tikmēr kapteiņa asistenti ir Kurtuā un Romelu Lukaku, un tieši Lukaku ar kapteiņa apsēju bija mačā ar austriešiem.

Tikmēr Kurtuā savā paziņojumā norādījis, ka ir pārsteigts, dzirdot, ka Tedesko "sniedz daļēju un subjektīvu skatījumu uz privātu sarunu".

Kā ziņo beļģu mediji, Kurtuā lēmums ir bijis liels pārsteigums arī komandas biedriem.

"Ļoti bēdīga situācija," sacīja aizsargs Jans Vertongens, kurš ir izlases rekordists aizvadītajos mačos (147) valstsvienībā. "Vēlētos, lai Tibo ir kopā ar komandu un piedalās tās treniņprocesos, taču tagad tas ir izjaukts un būs jārod kāds risinājums."

Plānots, ka mačā pret Igaunijas izlasi beļģu vārtos stāsies Matss Selss no franču kluba "Strasbourg". Izlasē 31 gadu vecais vārtsargs aizvadījis divus mačus. Tāpat uz Tallinu devušies divi vārtsargi, kuri vēl nav debitējuši izlasē - 25 gadus vecais Arno Bodārs no Lježas "Standart" un 30 gadus vecais Tomass Kaminskis no angļu kluba Blekbērnas "Rovers".

Kurtuā izlasē aizvadījis 102 spēles.

2024. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas F grupā līderi ar septiņiem punktiem trīs spēlēs ir austrieši, Beļģijas izlase divos mačos tikusi pie četriem punktiem, zviedri - pie trim, Igaunijas valstsvienībai divos mačos ir viens punkts, bet Azerbaidžānai pie viena punkta izdevies tikt trīs spēlēs.

Finālturnīrā iekļūs desmit grupu pirmo divu vietu ieguvējas, bet vēl trīs finālturnīra dalībnieki 2024. gada martā tiks noskaidroti Nāciju līgas A, B un C līgu "play-off" spēlēs.

Eiropas čempionāts no 2024. gada 14. jūnija līdz 14. jūlijam norisināsies desmit Vācijas pilsētās.