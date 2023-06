Latvijas volejbolistes Jelgavā Sudraba līgas turnīru noslēdz ar zaudējumu

Latvijas valstsvienībā Marta Kamēlija Levinska sakrāja 17 punktus, Kristīne Kramēna tika pie 12 punktiem, bet astoņus punktus pievienoja Anija Jurdža.

Latvijas izlases treneris Daniele Kaprioti atzina, ka šis mačs pret Igaunija nebija labākais, ko izdevies aizvadīt, salīdzinot ar iepriekšējām spēlēm pret igaunietēm šogad.

"Pat ne ar to labāko savu spēli divos setos zaudējām tikai ar 23:25. Par to esmu lepns," Latvijas Volejbola federācija (LVF) citē trenera teikto. "Aizvadītā turnīra plusi ir lieliska spēļu pieredze, kas noteikti noderēs nākamajā gadā. Mēs uzvarējām divas spēles un sapratām, ka neesam tālu no citām valstīm, kuras finišēja pirms mums."

Savukārt Kramēna izcēla, ka, neskatoties uz zaudējumu, Latvijas volejbolistēm vismaz daļēji izdevies izpildīt trenera norādījumus.

"Galvenais uzdevums bija servēt noteiktu servi, dažbrīd tā bija saīsinātā, kā arī sekot pretiniecēm, kad viņas izspēlē vienu kombināciju, kā mums izkārtoties blokā. Es teiktu, ka uzdevumu izpildīt izdevās daļēji labi, jo igaunietes arī centās mums izjaukt bloka kārtību," teica volejboliste.

"Mūsu spēcīgākais ierocis šodien bija uzbrukums, jo diezgan labi guvām punktus arī pēc sliktas servju uzņemšanas. Igaunietēm galvenais ierocis noteikti bija serve. Lai uzvarētu kādu no setiem, pietrūka veiksmes," secināja Kramēna.

A apakšgrupā Igaunijai ir 15 punkti, bet 12 punktus sakrājusi Austrija, un tās jau nodrošinājušas vietu finālčetriniekā. Latvijai ir seši punkti, bet Ziemeļmaķedonija punktus nav izcīnījusi.

Latvijas volejbolistes Eiropas Sudraba līgas turnīra pirmās trīs spēles aizvadīja viesos, ar 1-3 zaudējot Igaunijai, ar 3-0 pārspējot Ziemeļmaķedoniju un ar 1-3 piekāpjoties Austrijai. Savā laukumā Austrijai tika zaudēts četros setos, bet ar 3-0 tika pārspēta Ziemeļmaķedonija.

Igaunietes uzvarēja pirmajās četrās spēlēs, taču pirms mača ar Latviju, jau nodrošinājušas vietu finālčetriniekā, trijos setos atzina Austrijas pārākumu.

Pirms starta Sudraba līgā Latvijas izlase Paidē divreiz tikās ar Igauniju pārbaudes mačos, piedzīvojot zaudējumus ar 1-3 un 2-3.

Austrija kā finālčetrinieka turnīra rīkotāja jau ir nodrošinājusi vietu labāko vidū. Pārējās trīs grupas komandas cīnījās par atlikušo ceļazīmi uz finālčetrinieku Grācā, kura spēles notiks 24. un 25.jūnijā.

Eiropas Sudraba līgas uzvarētājas iegūs tiesības nākamajā sezonā spēlēt spēcīgākajā Eiropas Zelta līgā.

Latvijas volejbolistes, kuras Sudraba līgā spēlēja 2021.gadā, pagājušajā vasarā Eiropas līgas mačos nepiedalījās, jo tika lemts uzsvaru likt uz U-21 valstsvienību, kurā spēlēja liela daļa no pieaugušo izlases kandidātēm.

Daniēlem Mario Kaprioti izlasē palīdz treneri Arvils Keišs un Inguna Minusa, fiziskās sagatavotības treneris un fizioterapeits Roni Rekola un statistiķis Mareks Maksimovs.

Latvijas sieviešu volejbola izlases kandidātes: