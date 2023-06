Atklāta LOK unikālās jauniešu izaugsmes nometnes “Personības akadēmija” 2. sezona

Klausies ziņas sadarbībā ar:

Valmierā, Jāņa Daliņa stadionā no 11. līdz 18. jūnijam norisināsies unikālā “Personības akadēmijas” nometne, ko organizē Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) projekta “Sporto visa klase” ietvaros. Nometne norisinās jau otro gadu un tā pulcē 60 aktīvākos un motivētākos jauniešus vecumā no 11 līdz 13 gadiem no 20 dažādām Latvijas skolām.