Pēdējo turnīru karjerā aizvadošā Serēna Viljamsa pārvar "US Open" pirmo kārtu

Bijusī WTA ranga līdere, kura "US Open" pirmo reizi triumfēja vien 17 gadu vecumā 1999.gadā, pirmās kārtas mačā ar 6-3, 6-3 pieveica melnkalnieti Danku Koviniču (WTA 80.).

Viljamsa kopunmā uzvarējusi 23 "Grand Slam" turnīros, sešas reizes triumfējot "US Open".

"Jutos ļoti komfortabli," pēc mača norādīja pašlaik 605.vietā WTA rangā esošā 40 gadus vecā Viljamsa. "Atmosfēra bija lieliska, fani mani neticami atbalstīja."

Uz Viljamsas spēli, kas varēja būt pēdējā viņas profesionālajā karjerā ieradās daudz slavenību, ieskaitot bijušo ASV prezidentu Bilu Klintonu, bijušo pasaules čempionu boksā Maiku Taisonu, Holivudas zvaigznes Hjū Džekmenu un Kvīnu Latifu, kā arī citi.

Tikmēr zaudējumu turnīra pirmajā kārtā piedzīvoja cita bijusī WTA ranga līdere Simona Halepa (WTA 7.) no Rumānijas, kura negaidīti ar 2-6, 6-0, 4-6 zaudēja kvalifikāciju pārvarējušai ukrainietei Darjai Snigurai (WTA 124.).

Otro kārtu pārliecinoši sasniedza ar otro numuru izsētā igauniete Anete Kontaveita (WTA 2.), kura ar 6-3, 6-0 pārspēja Žaklīnu Kristianu (WTA 77.) no Rumānijas.

No izsētajām tenisistēm otro kārtu sasniedza arī mājinieces Koko Gofa (WTA 12.), Medisona Kīza (WTA 20.) un Alisone Riske (WTA 29.), Marija Sakari (WTA 3.) no Grieķijas, tunisiete Onsa Žabēra (WTA 5.), Leila Fernandesa (WTA 14.) no Kanādas, brazīliete Beatrisa Maja (WTA 15.) un čehiete Barbora Krejčīkova (WTA 23.).

ASV atklātais čempionāts tenisā uz cietā seguma norisinās no 29.augusta līdz 11.septembrim.