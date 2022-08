"Bodo/Glimt" uzvar Zagrebas "Dinamo" un pietuvojas debijai UEFA Čempionu līgas pamatturnīrā

Vienīgos vārtus mājinieku labā spēles 37. minūtē guva Amals Pelegrino.

Lai debitētu UEFA Čempionu līgas grupu turnīrā "Bodo/Glimt", kas pagājušajā sezonā sasniedza UEFA Konferences līgas ceturtdaļfinālu jāuzvar divu spēļu summā. Atbildes mačs pret Horvātijas čempionvienību notiks 24. augustā Zagrebā.

Pie panākuma "play off" kārtas pirmajā spēlē tika arī Dānijas čempionvienība "Copenhagen", kas savā laukumā ar 2:1 (1:0) uzvarēja turku "Trabzonspor".

Kopenhāgenas klubs vadībā izvirzījās spēles devītajā minūtē, kad precīzi sita zviedru pussargs Viktors Klāsons, bet otrā puslaika trešajā minūtē Lukass Leragers panāca arī 2:0. Turcijas čempionvienības sastāvā ar precīzu sitienu spēles 79.minūtē izcēlās grieķu uzbrucējs Anastass Bakosets.

Tikmēr neizšķirti izšķirošās kvalifikācijas pirmajā mačā spēlēja pagājušās sezonas UEFA Eiropas līgas fināliste Glāzgovas "Rangers" un Eindhovenas PSV no Nīderlandes.

Mačs Glāzgovā noslēdzās ar rezultātu 2:2 (1:1).

Mača 37. minūtē Nīderlandes vicečempionus vadībā izvirzīja Kotdivuāras izlases pussargs Ibrahims Sangarē, bet trīs minūtes vēlāk pēc skaistas kombinācijas horvāts Antonio Čolaks panāca 1:1. Spēles 70.mīnūtē pēc rupjas viesu vārtsarga Valtera Benitesa kļūdas mājinieki izvirzījās vadībā ar 2:1 - precīzi tiešo brīvsitienu izpildīja Toms Lourenss. Tomēr viesi spēja panākt izlīdzinājumu, kad mača 78. minūtē pēc stūra sitiena izpildes ar galvu precīzi sita aizsargs Armando Obispo.

Grupu turnīra dalībnieki šajos pāros tiks noskaidroti 24. augustā, kad tiks aizvadītas atbildes spēles.

Atlikušie trīs UEFA Čempionu līgas "play off" kārtas dueļi sāksies šodien. "Qarabag" no Azerbaidžānas tiksies ar Pilzenes "Viktoria" no Polijas, Kijivas "Dinamo" no Ukrainas mērosies spēkiem ar portugāļu Lisabonas "Benfica", bet Haifas "Maccabi" no Izraēlas savā laukumā uzņems Belgradas "Crvena Zvezda" no Serbijas. Šajos pāros atbildes spēles tiks aizvadītas 23. augustā.