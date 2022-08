Par pirmajiem Eiropas čempioniem 35 kilometru soļošanā kļūst spānis Lopess un grieķiete Ntrismpioti

Lopess finišu sasniedza pēc divām stundām un 26,49 sekundēm.

Sudraba medaļu ieguva mājinieks Kristofers Linke, kurš no uzvarētāja atpalika divas minūtes un 41 sekundi, bet bronzu izcīnīja Mateo Džuponi no Itālijas, kurš no čempiona atpalika trīs minūtes un 45 sekundes.

Tikmēr 38 gadus vecā Ntrismpioti distancē pavadīja divas stundas 46 minūtēs un 59 sekundēs, kļūstot par pirmo savas valsts pārstāvi, kas Eiropas vieglatlētikas čempionātā tikusi pie godalgas soļošanā.

Sudraba godalgu izcīnīja spāniete Rakela Gonsalesa no Spānijas, kura čempionei zaudēja divas minūtes un 11 sekundes, bet bronzas medaļa tika ungārietei Viktorijai Madarāšai, kura no uzvarētājas atpalika divas minūtes un 59 sekundes.

Līdz 2014. gada Eiropas čempionātam sacensības soļošanā notika 20 un 50 kilometru distancēs vīriem un 20 kilometru distancē dāmām, bet iepriekšējā čempionātā 2018. gadā sievietes uz starta devās arī 50 kilometros.

Eiropas čempionāts vieglatlētikā Minhenē norisināsies līdz 21. augustam.