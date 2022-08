Rodions Kurucs: gribas uzspēlēt izlasē un nedaudz atgūties no "Partizan"

Kurucs atklāja, ka vasaras laikā viņš trenējās pie Ivo Erdmaņa un Nikolaja Mazura, kurš rīkojis nometnes nelielam skaitam basketbolistu. Tāpat viņš neslēpa, ka ar Erdmani, pie kura regulāri trenējas arī cits izlases spēlētājs Anžejs Pasečņiks, nav viegli treniņi.

"Man ķermenis vēl nav adaptējies tādām slodzēm, jo es vienu reizi aizeju pie Erdmaņa un pēc tam nevaru treniņā vairs paskriet," piebilda basketbolists.

37 Foto Latvijas basketbola izlases atklātais treniņš un preses konferences pirms spēlēm pret Turciju un Lielbritāniju +33 Skatīties vairāk

Šovasar Kurucs izmēģināja savus spēkus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Vasaras līgā, spēlējot Toronto "Raptors" rindās. Viņš izcēla, ka guvis noderīgu pieredzi, taču rūgtumu atstājis sejas kaula lūzums, kas pēc tam traucējis pilnvērtīgi aizvadīt mačus.

"Nebija patīkams kaula lūzums, ar sejas aizsargu bija grūti pēc tam spēlēt. Kopumā izbaudīju pasākumu, Toronto komanda arī bija ļoti organizācija, kam esmu pateicīgs par iespēju," teica spēlētājs.

24 gadus vecais basketbolists četrās spēlēs NBA Vasaras līgā vidēji guva 5,8 punktus, un Toronto vienība par viņa sniegumu spēlētājam devusi sava vērtējumu un atgriezenisko saiti, norādot, kas ir izdevies, un pie kā vēl jāpiestrādā.

"Treneriem patika mans daudzpusīgais sniegums, bet Toronto komanda šobrīd ir nedaudz citādāk uzbūvēta, un tāds spēlētājs kā es īsti nav vajadzīgs. Toronto vajag vairāk metējus," atklāja Kurucs. "Teica, ka labi spēlēju aizsardzībā, izceļot, ka pie blokiem varu mainīties ar jebkuru spēlētāju. Varu samainīties ar sedzamajiem gan ar piekto numuru, gan saspēles vadītāju. Tas viņiem ļoti patika."

Kurucs minēja, ka Toronto komandas vadībai viņa spēles stilā patikušas trīs lietas: aizsardzība, veids, kādā viņš kustās laukumā bez bumbas, un komandas spēle, jo Latvijas basketbolistam vienmēr izdevies uzbrukumā atrast brīvos komandas biedrus.

Par nākamo sezonu Kurucam vēl nav nojausmas, kāda kluba rindās tā tiks aizvadīta, taču basketbolists neizslēdza arī iespēju spēlēt otrpus okeānam. Viņš teica, ka lielākoties par to neuztraucas, atstājot to aģenta Artūra Kalnīša pārziņā.

"Komandas interesējas, mēs ar aģentu apsēžamies un izrunājam. Šovasar jau ir bijušas tādas trīs reizes, kurās apsēdāmies parunāt par komandām, no kurām ir bijusi interese," skaidroja pats basketbolists. "Priekšā ir svarīgas spēles, gribu palīdzēt izlasei un pēc tam tikai domāt tālāk. Negribas skriet notikumiem pa priekšu, gribas uzspēlēt izlasē un nedaudz atgūties no "Partizan"."

Pēdējo trīs gadu laikā Kurucs spēlējis trīs dažādās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienībās, bet šo sezonu noslēdza Belgradas "Partizan" rindās.

"Trīs smagi gadi, cerams, ka tagad viss ies uz augšu. Mentāli bija ļoti smagi," ,izceļoti pēdējā sezonā piedzīvoto, stāstīja basketbolists. "Trenera spiediens bija, un serbu treneri, serbu basketbola skola vienkārši tādi ir. Mums ar viņu [Željko Obradoviču] nebija nekāds konflikts, vienkārši kaut kas nepatika, un viņš nolēma dot iespēju jaunajiem serbu spēlētājiem."

Kurucs, kurš izcēla, ka līdzīga pieredze Serbijā bija citam bijušajam Latvijas izlases spēlētājam Žanim Peineram, un viņš daļēji zinājis, kas sagaida Belgradas komandā.

"Dažreiz varbūt bija par traku, bet es neesmu tāds spēlētājs, kurš runās pretī - ko viņš pateiks, to es arī darīšu. Neko nevarēju ietekmēt tādā ziņā," attiecības ar Belgradas vienības galveno treneri raksturoja basketbolists. "Viņš ir ļoti gudrs treneris. No viņa visu varēja iemācīties, un, kad atbraucu no Amerikas, tas bija pavisam cits basketbols. Viņam bija sistemātisks basketbols."

Neskatoties uz to, ka pagājušajā izlases sabraukumā, kas bija jūnija izskaņā, Kurucs izvēlējās nepiedalīties izlases darbā un doties uz NBA Vasaras līgu, viņa attiecības ar Latvijas valstsvienības galveno treneri Luku Banki nav mainījušās.

"Tas neietekmēja attiecības ar treneri, jo viņš pilnībā atbalstīja un saprata manu nostāju. Viņš teica, ka, ja es apsolu, ka būšu augustā, tad mierīgi varu braukt. Neko nesabojāja, man viņš labi patīk kā treneris," piebilda Kurucs.

Latvijas valstsvienība 25. augustā "Arēnā Rīga" aizvadīs Pasaules kausa kvalifikācijas maču pret Turciju, bet 28. augustā izbraukumā stāsies pretī Lielbritānijai. Savukārt pirms tam vēl 19.augustā savā laukumā paredzēta pārbaudes spēle pret Igauniju.