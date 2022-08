Porziņģis neveikli atbild uz jautājumu par Krievijas iebrukumu Ukrainā un izceļ trenera degsmi

Jau ziņots, ka pēc ilgāka laika Latvijas izlases rindas ir papildinājis Porziņģis, un, kā pats basketbolists apliecināja preses konferencē, viņš ir gatavs doties laukumā pārbaudes spēlē pret Igauniju, kas paredzēta jau piektdien.

"Man pacilājums ir jau no Serbijas spēles un visa procesa būt kopā ar visiem komandas biedriem un treneri Luku. Patīkamas sajūtas, emocijas un arī enerģija. Vienmēr ir savādāk, kad tu esi kopā ar izlasi, jo par to nemaksā un tu esi šeit, jo gribi te atrasties," teica basketbolists.

Porziņģis atklāja, ka pirmo reizi ar Banki saticies nejauši uz ielas pagājušajā vasarā. "No sākuma es viņu nemaz neatpazinu, bet tad uzreiz arī papļāpājām par to, kā es varētu iederēties izlasē," stāstīja basketbolists. "Un te nu mēs esam pirms Pasaules kausa kvalifikācijas. Es jau tajā laikā jutu viņa degsmi, un to, ka viņš ir gatavs strādāt. Domāju, ka tas dod enerģiju arī spēlētājiem. Pagaidām varu teikt tikai pozitīvus vārdus par visu."

Tomēr vislielāko ažiotāžu radīja jautājums, kāpēc Kristaps tā arī ne reizi kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā sociālajos tīklos nav izrādījis savu nostāju par notiekošo un vai sportistam nebūtu kāds vēstījums viņa sekotājiem. Porziņģis sakotnēji nezināja, kā atbildēt uz šo jautājumu teica, ka neesot pietiekami zinošs un ka viņam nepieciešams laiks, lai iedziļinātos.

"Ja godīgi, negaidīju šādu jautājumu. Neesmu tik ļoti zinošs, lai tagad kaut ko normālu pateiktu, tāpēc no šī jautājuma izvairīšos. Man nedaudz vairāk jāpastudē un tad adekvātāk varētu atbildēt uz šo jautājumu," teica Porziņģis.

KP uz uzdoto jautājumu par #RussiaInvadedUkraine atbildēja ļoti diplomātiski. Dažos čatos jau sākas vārīšanās, ka tā nebija atbilde kuru vēlējās dzirdēt LV sporta fans. Kādas ir Tavas domas? pic.twitter.com/sP6cGj45uK — Kristians Kareļins (@KrisjaLV) August 15, 2022

Basketbolista neskaidrā atbilde izraisīja sašutumu sociālajos tīklos un basketbolists taisnojās par neveiksmīgo atbildi un pavēstīja, ka nosoda Krievijas agresiju un gaida ātru situācijas normalizēšanos Ukrainā."Neveiksmīgi izteicos, bet skaidrs, ka mana nostāja ir pret Krievijas rīcību. Ceru, ka viss pēc iespējas ātrāk beigsies," rakstīja Porziņģis.

Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā sporta līdzjutējos sašutumu izsauca boksera Maira Brieža neskaidrā pozīcija kara jautājumā. Tāpat publisku nosodījumu saņēma hokejisti un treneri, kuri izvēlējās turpināt savas karjeras Krievijā.

Neveiksmīgi izteicos, bet ,skaidrs, ka mana nostāja ir pret Krievijas rīcību. Ceru, ka viss pēc iespējas ātrāk beigsies. 🙏 https://t.co/ddPVQDwGnN — Kristaps Porzingis (@kporzee) August 15, 2022

Tāpat Porziņģis norādīja, ka daļu vasaras trenējies kopā ar bijušo valstsvienības spēlētāju Žani Peineru, kurš pirmdien piedalījās arī basketbola izlases treniņā.

"Žanis patiesībā šeit atrodas pavisam neitrāli. Viņš man visu vasaru palīdzēja, trenējāmies kopā," sadarbību ar Peineru raksturoja Porziņģis. "Kad treneris ieraudzīja, ka Žanis man ir līdzās, viņiem sākās kaut kāda komunikācija. Treneris, zinot, ka viņš arī ir bijis izlasē, uzaicināja Žani klāt kā pa pusei spēlētāju, pa pusei treneri."

Lai arī Porziņģis visu vasaru aizvadīja individuālos treniņus, viņš izcēla, ka piedalīties treniņos ir pavisam savādāk un tajos ir pavisam savādāka intensitāte.

"Vēl ir dažas dienas līdz pārbaudes spēlēm un pēc tam arī līdz svarīgajiem mačiem, tāpēc vēl ir laiks. Bet es jūtu, ka ir diezgan labi. Vēl nedaudz vajag izskriet ar augstu pulsu, lai būtu laba izturība. It kā visu vasaru strādāju, bet darbs individuāli ir vienmuļš, bet tagad uzreiz ar komandu ir savādāk, kaut vai kaut kādas metienu sacensības. Treniņi arī iet daudz vieglāk," norādīja basketbolists.

Porziņģis pēdējo reizi spēlēja Latvijas izlases rindās 2017. gada vasarā, pārstāvot Latviju divās pārbaudes spēlēs un Eiropas čempionāta finālturnīrā. Pats basketbolists teica, ka viņaprāt, izlasē nav daudz mainījies, taču visi spēlētāji ir kļuvuši vecāki un guvuši vairāk pieredzes.

"Mainījušās standarta lietas - esam vecāki un pieredzējušāki, arī treneru korpuss ir cits. Es pats tad biju citādāks, ar galvu īpaši nedraudzējos, bet tagad ir nedaudz labāk un es visu daru daudz atbildīgāk," viņš piebilda.

Porziņģa, kā meistarīga spēlētāja, kurš Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) aizvadījis jau septiņas sezonas, pievienošanos izlasei gaidīja ne tikai līdzjutēji, bet arī valstsvienība, kas, kā izcēla pats spēlētājs, dod papildu motivāciju laukumā parādīt labāko sniegumu.

"Man patīk tā sajūta, ka no manis kaut ko sagaida un ir jāparāda līmenis. Interesanti ir tas, ka ir tikai divas vai trīs spēles. Ir maz iespējas, lai parādītu sevi, tāpēc tās jāizmanto maksimāli. Jānokoncentrējas un jāparāda labs basketbols. Ja mēs kā komanda izdarām to darbu, kas ir uzvarēt, tad visi tāpat beigās ir priecīgi," stāstīja basketbolists.

Pēc pārbaudes spēles pret Igauniju Latvijas valstsvienība 25. augustā "Arēnā Rīga" aizvadīs Pasaules kausa kvalifikācijas maču pret Turciju, bet 28. augustā izbraukumā stāsies pretī Lielbritānijai.