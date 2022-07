Brazīliešu uzbrucējs Žezuss no Mančestras "City" pārceļas uz "Arsenal"

25 gadus vecais uzbrucējs "City" rindās aizvadīja pēdējās piecas sezonas kopumā 236 spēlēs izceļoties ar 95 vārtu guvumiem.

Kā ziņo britu mediji, transfēra summa ir 45 miljoni mārciņu (52 miljoni eiro).

Žezuss ir ceturtais "Arsenal" papildinājums starpsezonā. Komandai pievienojušies arī portugāļu pussargs Fabio Vjeira no Portugāles vienības "Porto", ASV vārtsargs Mets Tērners no "New England Revolution" un brazīliešu uzbrucējs Markinjuss (Markuss Vinisiuss Oliveira Alenkars).

Žezuss "Arsenal" rindās spēlēs ar 9.numuru.

"Bija prieks spēlēt Mančestras "City"," norāda pats uzbrucējs. "Jūtu, ka esmu kļuvis labāks spēlētājs. Izcīnīt 11 trofejas bija neticami. Īpaši svarīgi man ir četri premjerlīgas tituli."

"Vēlos pateikties visiem "City" - treneriem, komandas biedriem un faniem, kas mani atbalstījuši visus piecus ar pusi gadus," emocionāli no savas iepriekšējās komandas atvadījās Žezuss.

Pagājušajā sezonā "Arsenal" premjerlīgā palika piektajā vietā, bet "City" izcīnīja savu astoto čempiontitulu un ceturto - pēdējo piecu gadu laikā.

Pirms pievienošanās "City" komandai Žezuss pārstāvēja Brazīlijas klubu Sanpaulu "Palmeiras".

Brazīlijas izlases rindās uzbrucējs aizvadījis 56 spēles un guvis 19 vārtus, palīdzot valstsvienībai triumfēt 2019.gada "Copa America".

Timēr Mančestras "City" pirmdien no Līdsas "United" iegādājās pussargu Kelvinu Filipsu.

Tiek ziņots, ka par 26 gadus veco Anglijas izlases pussargu "City" samaksāja 42 miljonus mārciņu (48,5 miljoni eiro), bet papildus bonusos Līdsas komanda var tikt pie vēl trim miljoniem (3,46 miljoni eiro).

Filipss līdz šim visu karjeru aizvadījis Līdsas "United", pirmās komandas rindās debitējot 2014./2015.gada sezonā un palīdzot vienībai pirms diviem gadiem atgriezties premjerlīgā. Kopā "United" viņa rēķinā 235 spēles un 14 gūti vārti.

"Esmu sajūsmā, ka varu pievienoties Mančestras "City"," norāda pussargs. "Komanda sevi apliecinājusi kā labākā valstī, ar fantastisku sastāvu un galveno treneri Pepu Gvardiolu. Tas ir pasaules līmeņa klubs un tā ir sapņa piepildīšanās tam pievienoties."

Filipss ir ceturtais "City" papildinājums starpsezonā - klubam pievienojušies norvēģu uzbrucējs Erlings Holanns, vācu vārtsargs Štefans Ortega Moreno un argentīniešu uzbrūkošais pussargs Hulians Ālvaress.