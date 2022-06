“Cilvēks ar darba spēju talantu,” kapteinis Blūms kļūst par zaļumballes galveno viesi

Blūms Latvijas izlases kreklu pēdējo reizi vilka pirms vairāk nekā diviem gadiem 2020. gada 24. februārī Botevgradā pret Bulgāriju. Pirms nepilna gada sekoja arī paša sportista paziņojums, ka profesionāļa karjerai tiek pielikts punkts. “Basketbols, kopš es vispār spēju sevi atcerēties, ir bijusi man identitāte, mana sirds, mana pārliecība un mana mīlestība pret Latviju. 22 gadi profesionālā basketbolā, 20 gadi Latvijas izlasē, 10 gadi kā Latvijas izlases kapteinim, 170 spēles Latvijas izlasē, praktiski bez pārtraukuma - dienu no dienas, gadu no gada.

Kad man jautā, kas man šo 22 gadu laikā ir sniedzis vislielāko gandarījumu, tad es nešauboties varu teikt, ka tie ir bijuši mirkļi kopā ar Latvijas izlasi savu skatītāju priekšā. Visas manas karjeras gaitā mani ir pavadījis nesavtīgs skatītāju atbalsts kā Latvijā, tā citās valstīs un līdz sirds dziļumiem ceru, ka kaut nedaudz no man piešķirtā uzticības kredīta esmu spējis attaisnot,” savā paziņojumā rakstīja Blūms.

Šovakar basketbola līdzjutējiem ir iespēja un pienākums vēlreiz pateikt paldies, pie skatītājiem atkal atvērtām un pilnām “Arēna Rīga” tribīnēm.

Janka, nāc spēlēt fubolu

Katra cilvēka dzīves stāstā par liktenīgiem pagrieziena punktiem kļūst kāds notikums. Reizēm nenozīmīgs, taču visu tālāko dzīves ceļu ietekmējošs. Pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu otrajā pusē Valda Valtera basketbola skolas treneri un audzēkņi visas vasaras pavadīja nometnēs Brocēnos. Kādā treniņā tribīnēs bija arī Jānis Blūms, kurš basketbolu spēlēja turpat netālajā Saldū. Savukārt VBS audzēkņiem todien bija paredzēts fubols un vienādam spēlētāju skaitam trūka viens puika. Treneris Guntis Endzels pasauca no tribīnēm Jāni, kurš pēc futbola treniņa palika arī uz basketbola nodarbību. Tās pašas vasaras beigās Blūms jau bija Rīgā. Izvēli daļēji atviegloja biežās treneru maiņas Saldū, tobrīd viņa vecuma komandai atkal paliekot bez sava vadītāja.

Nonākot Valtera basketbolam skolā, Blūms drīz vien nokļuva arī jaunatnes izlašu lokā. Man iepazīt Jāni pirmo reizi sanāca 1999. gadā pasaules čempionāt junioriem Portugālē, kur viņam bija tikai epizodiska loma. Saspēles vadītāja postenī pirmo vijoli spēlēja Kristaps Valters, priekšā bija arī par gadu vecākais Edgars Suraks. Nokļūšana Valda Valtera trenetajā komandā gan bija kā kvalitātes birka. Basketbola Ģenerālim kas galvā, bieži bija mēles galā, tādēļ nereti nācās dzirdēt, ka tam džekam piespēle nav, tomēr ir kopumā laba izpratne un liela centība. Kādā intervijā Blūms atzina, ka par viņu, puiku no laukiem, izlases komandas biedri ģērbtuvē smīkņājuši. Taču jau pēc gada ar sava vecuma Latvijas junioru izlasi Blūms izcīnīja septīto vietu Eiropā un cieņu bija ieguvis ar savu spēli. Palīdzēja lauku puikas rūdījums un lielā basketbola mīlestība 1982. gadā dzimušo puišu komandas līderi kopā ar Blūmu bija Armands Šķēle un tagadējais LBS ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss. Traumas dēļ toreiz nespēlēja, taču visas karjeras laikā labākais partneris laukumā un draugs ārpus tā bija gadu jaunākais Kristaps Janičenoks. Atgriežoties pie izteikuma par neesošo piespēli, tad tieši pēc Blūma piespēlēm Janičenoks iemetis divus pēdējās sekundes uzvaru nesošos grozus 2007. gadā pārbaudes spēlē pret Lietuvu un 2013. gadā Eiropas čempionātā pret Melnkalni. Tās ir vienas no iespaidīgākajām epizodēm Latvijas izlases vēsturē.

Pats Jānis ne vienu vien reizi atzinis, ka par savu karjeru grēks žēloties un no tās izspiedis vairāk kā daži viņa talantīgāki vienaudži. Visa pamatā milzīgs darbs. Karjeras dažādos posmos ar Blūmu strādājušais treneris Guntis Endzels saka, ka talants nav tikai iemest bumbu grozā un atdot piespēli. Talants ir arī lielās darba spējas, kas reizēm ir pat svarīgāk. “Viņš nebija no skaļākajiem puikām, taču vienmēr gatavs trenēties. Vēl tad, jauniešu vecumā, ļoti daudz strādāja svaru zālē, kas daudziem spēlētājiem nav mīļākā nodrbošanās. Vēlme izzināt un uzlabot savu ķermeni, strādāt un kļūt labākam bija jau tad. Kā redzam, iznāca gara, raiba, veiksmīga un pamācoša karjera.”

Izauga Latvijā, nokļuva Eirolīgā

Pieaugušo basketbolā Blūms ienāca caur broču pēcteču “LMT” un “Skonto” sistēmu. Kad viss sāka brukt, 21 gada vecumā kopā ar Armandu Šķēli aizbrauca uz Vloclavekas “Anwil”. Pirmā leģionāra pieredze pie drakoniskā trenera Andreja Urlepa deva fizisko bāzi un pirmos nopietnos savainojumus. Pēc gada Blūms atgriezās Latvijā, trenera Kārļa Muižnieka trenētajā Ventspils komandā. “Viņam tas bija liels solis uz priekšu. Uzreiz tika pie spēles laika ULEB kausā. Tobrīd nebija spilgtākais no savas paaudzes spēlētājiem, taču visos basketbola elementos labā līmenī. Ar nekaunīgu pārliecību par sevi,” tā laika Blūmu basket.lv podkāstā atceras Muižnieks. Šķiet, ka tieši Ventspils posms un tas komandas filozofija nespelēt ar vienu izteiktu saspēles vadītāju Blūmu pavēra citā gaismā. Ne vairs kā izteiktu saspēles vadītāju, bet gan kā kombo aizsargu, vairāk otrās pozīcijas snaiperi.

Labs metiens bija kopš bērnības, kad vēl mazais puika katru dienu centās atdarināt sava elka, līdz NBA aizkļuvušā Gundara Vētras metienu lēcienā. Savuārt nepiekāpīgais raksturs ļāva tālākās karjeras laikā kļūt par līderivairāku komandu ģērbtuvēs.

Laukumā viņam lika segt pretinieku līderus. Tās pašas nepiekāpībabas dēļ, turklāt karjeras laikā Jānis bija pietiekami labi apguvis prasmi palīst zem pretinieka ādas, prata radīt provkācijas.

Pēc pāris sezonām Ventspilī Blūms jau bija nobriedis kā spēlētājs un tālāk leģionāra gaitās bija daudz dažādi pavērsieni. Kopumā astoņas valstis un vēl vairāk komandas. Spožākie karjeras brīži aizvadīti “Bilbao” komandā Spānijā, tur pirmo reizi izdevās aizsniegties līdz Eiropas basketbola etalonam Eirolīgai. Sezona varenajā Atēnu “Panathinaikos” jau bija augstākā pilotāža. Tomēr viņa sirdī pirmā komanda vienmēr bija Latvijas izlase.

Septiņi Eiropas čempionāti, desmit kapteiņa gadi

Sausa statstika saka, ka Blūms Latvijas basketbola izlases sastāvā aizvadījis 170 spēles, kurās iemetis 1231 punktu jeb 7,2 punktus vidēji spēlē. Vienīgais piedalījies septiņos Eiropas čempionātos, desmit gadus bijis valstsvienības kapteinis. Aiz šiem skaitļiem ir teju vesela dzīve ar visdažādāko emociju gammu. Latvijas izlasei pēc neatkarības atjaunošanas nav izdevies izcīnīt kādu medaļu un pagaidām nav izdevies aizkļūt pat līdz dalībai Pasaues kausa izcīņā vai olimpiskajās spēlēs. Tas nozīmē, ka no katra turnīra mājās bija jābrauc ar zaudējumu pēdējā spēlē un vilšanās sajūtu. Viens no Blūma sapņiem bija uzspēlēt kādā lielājā turnīrā. Pasaules kausa izcīņa bija reālākais variants un divas reizes durvis aivērās pašā degungalā. 2013. gadā joprojām neizskaidrojamais zaudējums beļģiem, 2019. gadā uzvara ar nepietiekamu punktu skaitu izšķirošajā spēlē Melnkalnē. Šīs divas neveiksmes Blūmam kremt visvairāk.

Pat šajos rūgtajos mirkļos Jānis vienmēr norādīja, ka Latvijas izlase ir tā vieta, uz kuru brauca un brauks nedomājot. Savi līdzjutēji, iespēja spēlēt kopā ar draugiem viņam deva nekur citur negūstamas emocijas. Privātās sarunās Blūms allaž pukojās par tiem, kuri tādu vai šādu iemeslu dēļ negribēja palīdzēt, bet jaunajiem spēlētājiem rādīja piemēru ar savu attieksmi.

Latvijas izlasē Blūms debitēja 2002. gada 1. jūnijā pārbaudes spēlē Itālijā. Jauno saspēles vadītāju uz valstsvienību pirmo reizi uzaicināja Armands Krauliņš. Spilgtākās tās spēles atmiņas Jānim gan saistās ar faktu, ka pēc spēles bija jāskriem uz veikalu pēc grādīgajiem dzērieniem. Tie bija laiki, kad gandrīz katrs valstsvienības izbraukums tika papildināts ar saviesīgām vakarēšanām. Varbūt vairs ne tādā apmērā, kā deviņdesmito gadu vidū, taču arī gadsimta sākumā regulāras iedzeršanas tradīcijas vēl bija dzīvas. Tās arī paredzēja, ka galds jāklāj komandas debitantam. Blūms gan nebija starp tiem, kas kādreiz iekristu par režīma pārkāpumiem. Tieši pretēji, vinš īpašu uzmanību pievērsa savam organismam un karjeras otrajā pusē lielu uzmanību veltīja pareizam uzturam, alkoholu no tā izslēdzot pavisam. Blūma paaudzes zvaigžņu brīdim bija jābūt 2009. gada Eiropas čempionātam Polijā, kurš beidzās ar neizkļūšanu no grupas un pamatīgu skandalu pēc tā. “Tagad vai nekad” komanda ātri vien ieguva tusētāju paaudzes birku, bet no dzelteno mediju lapām viens aiz otra spraucās dažādi uzdzīves skandāli. Iespējams, kādi stāsti tika piepušķoti un mānīgi radīts iespaids, ka tā komanda tikai plītēja un basketbolu uzspēlēja tikai starp iedzeršanām. Tā gluži nebija, taču kopā ar negatīvi rezultātu virspuse palika sliktākās lietas. Tā bija vilšanā visiem.

Ainārs Bagatskis nenobijās un apņēmās izveidot jaunu Latvijas izlasi ar pavisam citiem spēlētājiem. No iepriekšējās paaudzes kāds tika diskvalificēts, kāds apvainojās un izlasē vairs nespēlēja. Bagatska apritē palika Blūms un Janičenoks, kuru motivācija un patriotisms neradīja nekādas šaubas. Faktiski ar to brīdi sākās Blūma karjeras otrais cēliens Latvijas izlasē, kurā viņam bija līdera un kapteiņa loma. Karjeras izcilākā spēle pret Francijas izlasi tika aizvadīta 2011. gada Eiropas čemionātā Šauļos, kad ar NBA spēlētajiem pārpilnās francūžu komandas grozā tika sabērti 32 punkti. Tas bija vakars, kad atdzima līdzjutēju ticība Latvijas izlasei un tās jaunajai paaudzei. Cīņa par uzvaru ritēja līdz pēdējam.

Vērtības, kuras Blūms deva un sargāja Latvijas izlasē, tiek godā turētas joprojām. 2018. gadā Jānis saņēma “Latvijas gada balvu” nominācijā paraugs sportā. Kā spēlētājs un Latvijas izlases kapteinis viņš tāds bija visas karjeras garumā.

Zaļumballes galvenais viesis

Šovakar “Arēnā Rīga” pārbaudes spēlē tiksies mūžam nesamierināmie pretinieki Latvija un Lietuva. Latvijas basketbola savienība šo spēli piesaka kā pirmsjāņu Zaļumballi un tās galvenais viesis būs Jānis Blūms. Šī būs reize, kad ilggadējam komandas kapteinim tiks teikts liels un skaļš paldies par iepriekš paveikto. Blūms par spēlētāja karjeras beigām paziņoja pirms nepilna gada un tas bija ļoti grūts lēmums. Visticamāk, spēles, jauni līgumi un komandas viņa sapņos atgriežas ne vienu nakti vien. Tagad jau basketbola funkcionāra statusā kā “VEF Rīga” kluba padomes priekšsēdētājam. Blūms ir tepat basketbolā un noteikti pienāks tā diena, kad viņš atkal kaut kādā statusā būs Latvijas izlasē. Jo tā ir viņa komanda!