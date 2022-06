Gutkovskim un Ikauniekam gūstot pa diviem vārtiem, Latvijas futbolisti Nāciju līgā uzvar arī Moldovu

Pa diviem vārtiem Latvijas izlases labā guva Vladislavs Gutkovskis un Jānis Ikaunieks.

Latvijas izlase ar deviņiem punktiem trīs spēlēs ir grupas līdere, Moldovai ir četri punkti trīs mačos, Andora guvusi vienu punktu divās spēlēs, bet Lihtenšteina divās cīņās palikusi bešā.

Jau spēles ceturtajā minūtē pēc Andreja Cigaņika neuzmanīgas spēles savā soda laukumā uz Latvijas izlases vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens.

"Pendeli" devās izpildīt Jons Nikolaesku, kurš sita nedaudz uz labo pusi, bet Pāvels Šteinbors lēca pretējā virzienā - sestajā minūtē 1:0 Moldovas labā.

Latvijas futbolisti atbildēja ar vairākiem bīstamiem momentiem un vienā no epizodēm neizdevās nopelnīt 11 metru soda sitienu, kad soda laukumā krita Gutkovskis. Tomēr 19.minūtē Gutkovskis pārvēra pretinieka vārtsarga izsisto bumbu un pēc nonākšanas soda laukumā sita bumbu kreisajā vārtu stūrī - 1:1.

Septiņas minūtes vēlāk Jānis Ikaunieks ar brīvistienu panāca 2:1. Augstu planējošo bumbu Moldovas futbolisti nevarēja aizsist prom, jo aktīvi, noteikumu robežās pie vārtiem nospēlēja Roberts Uldriķis. Puslaika turpinājumā vārtu gūšanas iespējas bija gan Cigaņikam, gan Kasparam Dubram, taču rezultāts palika nemainīgs.

Otrā puslaika sākumā Nikolaesku tikai nedaudz sita garām vārtiem un arī turpinājumā mājinieki vairākas reizes apdraudēja Latvijas izlases vārtus. Otrā laukuma galā pēc viena no pretuzbrukumiem Uldriķis apspēlēja vairākus konkurentus un bumba nonāca pie Cigaņika, kurš no kreisās puses piespēlēja bumbu gar vārtiem, kur kāju pielika Gutkovskis - 3:1 mača 60.minūtē.

Dažas minūtes vēlāk pēc pretinieku sitiena Raivis Andris Jurkovskis ar galvu izsita bumbu prom no vārtu līnijas un neļāva Moldovai samazināt Latvijas izlases pārsvaru. Turpinoties mājinieku uzbrukumiem, pēc centrējuma Nikita Mocpans panāca 2:3.

Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas 15 minūtes, pēc Gutkovska tāla centrējuma Jānis Ikaunieks sita bumbu no gaisa un raidīja to tīklā - 4:2. Sešas minūtes pirms finālsvilpes pēc Dāvja Ikaunieka piespēles Alvis Jaunzems no tuvas distances sita bumbu pāri tukšiem vārtiem.

Latvijas futbolisti pirmās divas Nāciju līgas spēles aizvadīja mājās, ar 3:0 pārspējot Andoru un ar 1:0 uzvarot Lihtenšteinu. Moldova tikmēr izbraukumā ar 2:0 uzveica Lihtenšteinu un cīnījās neizšķirti 0:0 ar Andoru.

Otrdien Latvijas futbolisti vasaras spēļu ciklu noslēgs ar maču Lihtenšteinā. Septembrī vispirms būs mačs mājās ar Moldovu, bet pēc tam izbraukuma spēle Andorā.

Latvijas futbola izlase nav zaudējusi septiņās spēlēs pēc kārtas jeb 242 dienas, kas starp Eiropas izlasēm ir sestais labākais rādītājs.

Latvija ar Moldovu iepriekš tikusies trīs reizes. 2007.gadā tika piedzīvots zaudējums 1:2 pārbaudes mačā, bet 2010.gada Pasaules kausa kvalifikācijā izcīnītas uzvaras ar 2:1 un 3:2.

Latvija FIFA rangā ieņem 135.vietu, bet Moldova ir 180.pozīcijā.

Latvijas futbolisti pēdējās divas pārbaudes spēles aizvadīja marta beigās. Pirmā spēle pret Kuveitu noslēdzās neizšķirti (1:1), bet otrajā mačā Latvija ar 1:0 pārspēja Azerbaidžānu.

Latvija spēlē pēc spēka ceturtā jeb vājākā ranga - D līgā.

UEFA Nāciju līgas spēles šogad notiek jūnijā (četras spēļu dienas) un septembrī (divas spēļu dienas). Neatkarīgi no komandu skaita grupā visas komandas aizvada divu apļu turnīru, tiekoties ar katru pretinieku pa reizei savā laukumā un viesos.

Sešās Nāciju līgas spēlēs 2020.gadā Latvija grupā ar Fēru salām, Maltu un Andoru četrreiz spēlēja neizšķirti, zaudēja Maltai (0:1) un pēdējā mačā sagrāva Andoru ar 5:0, D1 grupā ar septiņiem punktiem ieņemot trešo vietu četru komandu vidū.

2021.gadā par Nāciju līgas uzvarētāju kļuva Francija, kas finālā ar 2:1 uzvarēja Spāniju.

Latvijas vīriešu futbola izlases kandidātu saraksts jūnija spēlēm:

vārtsargi: Pāvels Šteinbors (Belastokas "Jagiellonia", Polija), Krišjānis Zviedris ("Liepāja"), Rihards Matrevics ("Valmiera");

aizsargi: Antonijs Černomordijs, Raivis Andris Jurkovskis (abi - "Riga"), Mārcis Ošs (Jūrmalas "Spartaks"), Kaspars Dubra, Vladislavs Sorokins, Elvis Stuglis (visi - RFS), Igors Tarasovs (Ahnas "Ethnikos", Kipra), Roberts Savaļnieks ("Liepāja"), Daniels Balodis, Emīls Birka, (abi - "Valmiera");

pussargi: Eduards Emsis ("Lahti", Somija), Andrejs Cigaņiks ("FC DAC 1904", Slovākija), Alvis Jaunzems ("Valmiera"), Vladimirs Kamešs ("Riga"), Renārs Varslavāns, Artūrs Zjuzins (abi - RFS), Aleksejs Saveļjevs ("Auda"), Kristers Tobers (Gdaņskas "Lechia", Polija), Jānis Ikaunieks ("KuPs", Somija);

uzbrucēji: Vladislavs Gutkovskis (|Čenstohovas "Rakow", Polija), Roberts Uldriķis (Leivārdenas "Cambuur", Nīderlande), Raimonds Krollis ("Valmiera"), Dāvis Ikaunieks ("Jablonec", Čehija).