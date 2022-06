VIDEO: ar Karija rekordu nepietiek, lai NBA finālsērijas pirmajā mačā "Warriors" uzvarētu "Celtics"

Pirmajā ceturtdaļā Stefens Karijs no "Warriors" realizēja sešus tālmetienus, sasniedzot jaunu NBA finālu rekordu, un kopumā guva 21 punktu, ļaujot mājiniekiem būt vadībā ar 32:28.

Otrajā ceturtdaļā Bostonas komandai izdevās apturēt Kariju uzbrukumā, neļaujot viņam gūt ne punkta un puslaikā doties vadībā ar 56:54.

Trešajā ceturtdaļā "Warriors" atguva precizitāti uzbrukumā, Endrū Viginsam gūstot 12 punktus, Karijam - deviņus, bet Džordanam Pūlam - septiņus. Šis trio guva 28 punktus no 38 trešajā ceturtdaļā, kas ļāva mājiniekiem iegūt vadību 92:80.

Pēdējo ceturtdaļu fantastiski aizvadīja "Celtics", kuras basketbolisti realizēja deviņus no 12 tālmetieniem, kopumā bija precīzi 15 no 22 metieniem no spēles, kamēr mājiniekiem ļāva gūt vien septiņus grozus, spēles pēdējo nogriezni uzvarot ar 40:16.

Komandas sasniedza jaunu NBA finālu rekordu realizētajos tālmetienos - 40. "Celtics" pirmo spēli noslēdza ar 51% precīziem tālmetieniem (21 no 41), kamēr "Warriors" ar 42% (19 no 45).

Rezultatīvākais "Celtics" rindās ar 26 punktiem bija Als Harfords, 24 punktus guva Džeilens Brauns, 21 - Deriks Vaits, bet Džeisons Teitums šoreiz izcēlās ar 12 punktiem un 13 rezultatīvām piespēlēm.

"Warriors" sastāvā Karijs izcēlās ar 34 punktiem, Viginss guva 20 punktus, bet Kleja Tompsona rēķinā 15 punkti.

Arī sērijas otrā spēle svētdien norisināsies "Warriors" mājvietā Sanfrancisko, bet trešā un ceturtā spēle nākamnedēļ notiks Bostonā.