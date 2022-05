"Rangers" sērijas septītajā mačā svin pārliecinošu uzvaru Karolīnā un iekļūst Stenlija kausa pusfinālā

Sērijā "Rangers" izrādījās pārāki ar 4-3 un Austrumu konferences finālā tiksies ar pēdējo divu sezonu čempionvienību Tampabejas "Lightning".

Aizvadītajā spēlē "Rangers" pamatu panākumam ielika pirmajā periodā, kad divreiz izmantoja skaitlisko vairākumu - precīzi metieni padevās Adamam Foksam un Krisam Kraideram.

Austrumu konferences finālu "Rangers" sasniedza pirmo reizi kopš 2015.gada. (Foto: James Guillory-USA TODAY Sports// Vida Press)

Otrā perioda izskaņā savainojumu guva "Hurricanes" vārtsargs Anti Rānta, kura vietu mājinieku vārtos ieņēma Pjotrs Kočetkovs. Vien pēc 42 sekundēm viņu ar metienu tuvajā stūrī pretuzbrukumā pārspēja Raiens Stroms.

Trešā perioda sākumā pēc Kraidera otrajiem gūtajiem vārtiem rezultāts kļuva 4:0 viesu labā, uz ko mājinieki spēja atbildēt ar Vinsenta Tročeka precīzo metienu vairākumā. Tomēr vien 40 sekundes vēlāk Filips Hitils atguva "Rangers" četru vārtu pārsvaru.

Spēles 57.minūtē Makss Domi guva "Hurricanes" otros vārtus mačā, taču gala rezultātu ar raidījumu tukšos vārtos minūti vēlāk panāca Endrū Kops - "Rangers" svinēja uzvaru ar 6:2.

Viesu sastāvā 37 no 39 metieniem atvairīja vārtsargs Igors Šestjorkins, kamēr Rānta tika galā ar 16 no 18 metieniem, bet Kočetkovs - ar deviņiem no 12.

"Hurricanes" šosezon šis bija vienīgais zaudējums astoņos Stenlija kausa izcīņas mačos savā laukumā.

"Rangers" arī Stenlija kausa izcīņas pirmajā kārtā bija nepieciešamas septiņas spēles, kurās ar 4-3 tika pārspēta Pitsburgas "Penguins", turklāt izdevās atspēlēties no 1-3. Pret Karolīnas vienību izdevās atspēlēties no 2-3.

Austrumu konferences finālu "Rangers" sasniedza pirmo reizi kopš 2015.gada, kad septiņās spēlēs piekāpās "Lightning".

Nākamo kārtu "Rangers" uzsāks jau trešdien, savukārt Rietumu konferences finālsērijās pirmajā mačā ceturtdien Kolorādo "Avalanche" tiksies ar Edmontonas "Oilers".

Mājas spēļu priekšrocības konferenču finālsērijās ir "Rangers" un "Avalanche".

Iepriekšējā sezonā finālsērijā Tampabejas "Lightning" ar rezultātu 4-1 uzvarēja Monreālas "Canadiens".