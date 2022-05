Somijas hokejisti uzvar papildlaikā un Tamperē triumfē pasaules čempionātā

Trešo turnīru pēc kārtas finālā tiekoties ar Kanādu, Somijas izlase ziemeļamerikāņu uzvarēja papildlaikā ar rezultātu 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0). Uzvaras vārtus papildlaika septītajā minūtē guva Sakari Manninens.

Somijas hokejisti līdz ar to atguva pasaules čempionu titulu no kanādiešiem, kuri meistarsacīkstēs uzvarēja pērn Rīgā. Somija par pasaules čempioni kronēta arī 1995., 2011. un 2019.gadā.

Spēles pirmajās 24 minūtēs vārti netika gūti līdz otrajā periodā pēc somu noraidījuma Dilans Kozenss meta ripu Jussi Olkinouras nepiesegtajā vārtu malā un panāca 1:0 Kanādas izlases labā. Pēc tam cīņa saasinājās un kļuva dinamiskāka.

Trešā perioda piektajā minūtē, spēlējot piecatā pret trijiem, Mikaēls Granlunds uztvēra no laukuma apmales atlēkušo ripu un raidīja to tukšos vārtos - 1:1. Kanādiešu nedienas ar to nebeidzās, jo traumas dēļ maču nevarēja turpināt vārtsargs Kriss Drīdgers, kura vietā stājās Mets Tomkinss.

Somi turpināja spēlēt vairākumā un trešdaļas sestajā minūtē Granlunds izpildīja metienu no iemetienu apļa un panāca mājiniekiem vadību.

Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas nepilnas sešas minūtes, pēc uzvarēta iemetiena Joels Armija izpildīja zibenīgu metienu un panāca jau 3:1 Somijas izlases labā. Divas minūtes un 12 sekundes pirms finālsvilpes Zeks Vaitklauds ar metienu no zonas vidus ieraidīja ripu mērķī un vienus vārtus atguva.

Kanādieši pie pirmās izdevības mainīja Tomkinsu pret sesto laukuma spēlētāju un 84 sekundes pirms pamatlaika beigām Maksims Komtuā pēc teicamas izspēles izlīdzināja rezultātu.

Cīņa turpinājās papildlaikā līdz pirmajiem gūtajiem vārtiem, komandām spēlējot ar trīs laukuma spēlētājiem. Pēc Tomā Šabo noraidījuma somi tika pie iespējas spēlēt vairākumā un papildlaika septītajā minūtē Manninens pēc Miro Heiskanena un Granlunda piespēlēm izrāva mājiniekiem uzvaru un čempiontitulu.

Jau ziņots, ka cīņā par bronzu Čehija ar rezultātu 8:4 (1:3, 1:0, 6:1) uzvarēja ASV.

Latvijas valstsvienība B grupā Tamperē ar astoņiem punktiem septiņās spēlēs ieņēma piekto vietu, finišējot desmitajā vietā čempionātā un izslēgšanas cīņās neiekļūstot.

Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Starptautiskā Hokeja federācija (IIHF) atstādināja no IIHF rīkotajām sacensībām visas Krievijas un Baltkrievijas izlases un klubus. Krievijas un Baltkrievijas vietā spēlēja Francija un Austrija, kuras bija rangā visaugstāk esošās izlases no valstīm, kam nebija paredzēts spēlēt augstākajā divīzijā.

Turnīrā startējošās 16 komandas sadalītas divās grupās, pa astoņām vienībām katrā, kas katrai izlasei apakšgrupas sacensībās garantē septiņas spēles. Pēc viena apļa grupu spēlēm katras apakšgrupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpināja cīņu par medaļām, bet turnīra vājākās komandas - šogad tās bija Lielbritānija un Itālija - atšķirībā no pagājušā gada pameta spēcīgāko divīziju, un nākamgad to vietā starp 16 labākajām būs Slovēnija un Ungārija.

Nākamgad pasaules meistarsacīkstes notiks Rīgā un Tamperē, Latvijas apakšgrupai izņemot vienu grupu un divas ceturtdaļfināla spēles.