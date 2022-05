Šķēpmetēju sacensībās "Talsi’ 2022" uzvar Gailums un Mūze

Talsu 2.vidusskolas stadionā par uzvaru cīnījās kā sezonas līderi Latvijā Gatis Čakšs (83,66 m) un Patriks Gailums (83,65 m), tā tuvākie sāncenši Rolands Štrobinders un Jānis Svens Grīva.

Jau ar pirmo metienu (79,49 m) līdera godu uzņēmās Patriks Gailums. Otrajā sērijā viņš šķēpu raidīja 82,35 metru tālumā, trešajā iespēja 80,44 metrus un ceturtajā - 78,97 metrus.

Tālākais bija piektais metiens - 82,98 metri, bet gandrīz tikpat tāls bija arī viņa pēdējais metiens sacensībās - 82,67 metri.

Tās Gailumam bija jau ceturtās sacensības šopavasar, kurās pārsniegta 80 metru robeža.

Čakšam ar 79,63 metriem nācās piekāpties pērnā gada sacensību uzvarētājam Štrobinderam, kurš ar savu sezonas labāko rezultātu 79,94 metri izcīnīja otro vietu.

Gata jaunākais brālis Artis Čakšs sasniedza personisko rekordu - 67,57 metri.

Sieviešu konkurencē, nestartējot pērnā gada uzvarētājai Anetei Kociņai, jau ar pirmo metienu līderes godu ieguva Līna Mūze - 60,77 m.

Līdz pat pēdējam metienam nākamās trīs bija viešņas - Jo Ane van Dika no DĀR (59,62 m), Rebeka Voltone no Lielbritānijas (57,65 m) un Sara Džemai no Itālijas (53,78 m). Tomēr ar pēdējo - sesto metienu, kas bija arī viņas sezonas labākais rezultāts, 55,57 metru tālumā ceturtajā vietā ierindojās Madara Palameika.

Uzvarētājas gods, tāpat kā pirms diviem gadiem, kad viņa šķēpu raidīja 60,49 metru tālumā, tika Mūzei.

Rīta pusē sacentās Latvijas šķēpa metēju jaunā paaudze.

Zēniem U-16 vecuma grupā uzvarēja Kristers Grunte (Dienvidkurzemes novada pašvaldības sporta skola) ar sezonas labāko rezultātu Latvijā - 51,08 metri.

Jaunietēm U-18 grupā Dinija Līga Paegle ("Arkādija") arī tika pie sezonas labākā rezultāta Latvijā savā vecuma grupā - 47,30 metri.

Jauniešiem šajā vecuma grupā pārāks bija Kristers Krauklis no Smiltenes - 58,38 metri, bet juniorēm - Sanija Ozoliņa (Gulbene/ MSĢ) - 49,80 metri.