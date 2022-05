NBA simboliskajā izlasē vienbalsīgi iekļauts tikai Adetokunbo

Uzbrucējs Adetokunbo balsojumā saņēma maksimālos 500 punktus, aiz sevis atstājot aizsargu Luku Dončiču (476 punkti) no Dalasas "Mavericks" un centra spēlētāju, šīs sezonas MVP Nikolu Jokiču no Denveras "Nuggets".

Tāpat simboliskajā izlasē ar 460 punktiem iekļauts aizsargs Devins Bukers no Fīniksas "Suns" un uzbrucējs Džeisons Teitums (390 punkti).

Otrajā simboliskajā izlasē iekļauti aizsargi Dža Morants (301 punkts) no Memfisas "Grizlies" un Stefens Karijs no Goldensteitas "Warriors" (274 punkti), uzbrucēji Kevins Durants (276 punkti) no Bruklinas "Nets" un Demārs Derouzens (184 punkti) no Čikāgas "Bulls", kā arī centra spēlētājs Džoels Embīds (414 punkti) no Filadelfijas "76ers".

Trešajā simboliskajā izlasē vieta atradās Karlam-Entonijam Taunsam (174 punkti), Lebronam Džeimsam (169 punkti), Krisam Polam (114 punkti), Trejam Jangam (110 punkti) un Paskālam Siakamam (64 punkti).