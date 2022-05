Viens no "Celtics" līderiem Markuss Smārts atzīts par NBA sezonas labāko aizsardzības spēlētāju

Smārts, kurš atgriezās laukumā pēc savainojuma un ceturtdien iedvesmoja "Celtics" uzvaru līgas izslēgšanas spēļu pusfināla sērijas mačā pret Maiami "Heat" komandu, balsojumā saņēma 99 pirmā aizsardzības piecinieka balsis jeb 198 punktus.

Kopā ar viņu līgas labāko aizsardzības spēlētāju pieciniekā iekļauts Fīniksas "Suns" spēlētājs Mikels Bridžess ar 95 pirmā piecinieka un trim otrā piecinieka balsīm jeb 193 punktiem.

Aizsardzības spēlētāju pirmajā pieciniekā iekļauts arī Rūdijs Gobērs no Jūtas "Jazz" (76 pirmā piecinieka balsis), Jannis Adetokunbo no Milvoki "Bucks" (63 balsis) un Džerens Džeksons juniors no Memfisas "Grizzlies" (55).

Otrajā pieciniekā iekļauts Maiami "Heat" spēlētājs Bams Adebajo ar 152 punktiem (57 pirmā piecinieka balsis), "Bucks" pārstāvis Džrū Holidejs (24), Metīss Taibuls no Filadelfijas "76ers" (8), Roberts Viljamss no Bostonas "Celtics" (3) un Dreimonds Grīns no Goldensteitas "Warriors" (5).