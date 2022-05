Rihards Marenis hokejista karjeras dēļ dēlam vēl nav devis savu uzvārdu

Rihards ūsas audzē jau kopš pusaudža gadiem. “Man ūsas ir vienīgais no 15 gadu vecuma, kas uz sejas sāka augt, bārdas vietā kaut kas ļoti minimāls, it kā joprojām būtu 15 gadi. Kas aug, to audzēju,” smejot stāsta Rihards Marenis. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)