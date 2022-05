Krievija un Baltkrievija arī turpmāk netiks pielaista basketbola sacensībām

Pēc 1. martā pieņemtā lēmuma, ko Centrālā valde apstiprināja 25. martā, Krievijas komandām un amatpersonām nav atļauts piedalīties FIBA basketbola un 3x3 basketbola sacensībās.

Pamatojoties uz to, FIBA Izpildkomiteja trešdien apstiprināja Krievijas Basketbola federācijai (RFB) un Baltkrievijas Basketbola federācijai (BFB) noteiktās diskvalifikācijas FIBA basketbola sacensībām tuvāko mēnešu laikā.

Krievijā un Baltkrievijā līdz turpmākam paziņojumam netiks rīkotas FIBA oficiālās basketbola sacensības.

RFB un BFB komandas nedrīkstēs piedalīties 2023. gada FIBA Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs, to vietā nespēlējot nevienai citai valstsvienībai. Visi abu komandu rezultāti tiek anulēti, un līdz ar to pārējās abu grupu komandas iekļūst kvalifikācijas otrajā kārtā.

Tāpat Krievija no 9. līdz 17. jūlijam Ungārijā nepiedalīsies Pasaules U-17 kausa izcīņā basketbolā sievietēm. Tās vietā spēlēs Serbija.

Krievijai ies secen arī 2022. gada Pasaules kauss basketbolā sievietēm, kas no 22. septembra līdz 1. oktobrim norisināsies Austrālijā. Krievijas vietā startēs Puertoriko.

Sankcijas skars arī 3x3 basketbola sacensības.

Krievija nepiedalīsies FIBA 3x3 Pasaules kausa izcīņā. Tās vietā piedalīties tiks aicinātas nākamās komandas rangā - Izraēla sievietēm un Slovēnija vīriešiem.

Krievija ir atsaukta no FIBA 3x3 U-23 Nāciju līgas, kā arī no FIBA 3x3 Eiropas kausa 2022.gada izcīņas, bet Baltkrievija - no 2022.gada FIBA 3x3 Eiropas kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra.

Tāpat Baltkrievija nepiedalīsies arī FIBA 3x3 U-17 Eiropas kausa kvalifikācijas spēlēs un FIBA 3x3 U-18 Pasaules kausa izcīņā. U-18 turnīrā tiks aicinātas piedalīties nākamās komandas pasaules rangā - Beļģija sievietēm un Lietuva vīriešiem.

Krievijas un Baltkrievijas klubus vai pilsētas pārstāvošajām komandām, kā arī Krievijas un Baltkrievijas spēlētājiem nebūs atļauts reģistrēties FIBA 3x3 Pasaules tūres, FIBA 3x3 "Challengers" sērijas un FIBA 3x3 sieviešu sacensībām, kā arī rīkot šāda ranga sacensības Krievijā vai Baltkrievijā.

FIBA aicina arī FIBA Eiropas zonas vadību un Čempionu līgas valdi pieņemt atbilstošus lēmumus par to rīkotajām nacionālo izlašu un klubu sacensībām.

FIBA turpinās sekot līdzi situācijai.