Latvijas izlase ar labāko vārtsargu, trāpīgu uzbrucēju meklējumos un jauna rekorda gaidās

Latvijas izlases pretinieki B grupas turnīrā spēļu secībā būs ASV, Somijas, Norvēģijas, Čehijas, Austrijas, Lielbritānijas un Zviedrijas komandas. Ceturtdaļfinālā, kuri notiks turpat Tamperē, iekļūs četras labākās komandas. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Starptautiskās ledus hokeja federācija (IIHF) no turnīra izslēdza Krievijas un Baltrkievijas izlases. Tādējādi B grupā baltkrievu vietā spēlēs Austrija, kas gan būtiski nemaina spēku sadalījumu Tamperes grupā. Tajā tāpat paliek četri izteikti favorīti, kamēr A grupā biežāk ārpus ceturtdaļfināliem paliekošajām komandām šķiet lielākas iespējas sasniegt ceturtdaļfinālu un ieņemt tur ierasti spēlējošās Krievijas vietu.

Uzdevumi nav, mērķis paliek

Kopš no Latvijas hokeja federācijas prezidenta krēsla izveicīgi tika nogāzts Kirovs Lipmans, no federācijas puses pirms pasaules čempionāta vairs netiek uzstādīti konkrēti uzdevumi un piesolītas treknas prēmijas. Aigara Kalvīša valdīšanas laikā tiek uzsvērts, ka izlasē jāspēlē tiem, kas to patiešām vēlas un naudas balvām nav jābūt primārajam motivācijas veidotājam. Tā ir arī šoreiz. Tiesa, par dalību pasaules čempionātā katra federācijas saņems IIHF maksājumu, kas ir atkarīgs no komandas izcīnītās vietas. Ar šiem līdzekļiem sola prēmēt spēlētājus, tātad tomēr neizpaliks saikne starp rezultātu un spēlētāju papildus ienākumiem. Jo labāks rezultāts, jo vairāk nopelnīsi. Pasaules čempionu federācijai pienākas viens miljons eiro!

Lai gan oficiāli uzdevumi komandai nav doti, Kalvītis par komandas mērķi ir izvirzījis iekļūšanu ceturtdaļfinālā. Mērķis, kuru Latvijas izlase sasniegusi tikai trīs reizes. Pēdējā no tām bija 2018. gadā Dānijas pilsētā Herningā. Šoreiz iekļūšana starp labākajām astoņām komandām būs īpaši sarežgīta gan grupas sastāva dēļ, gan komandā notiekošās paaudžu maiņas dēļ. Diez ko augstu šāds notikumu scenārijs nekotējas arī pie bukmeikeriem, kuri Latvijas izlasei atvēl piekto vietu B grupā.

Lai šajā turnīrā būtu arī astotā spēle, aiz muguras jāatstāj kādu no grandiem. Vai spējat noticēt, ka tās būs viena no titulu pretendentēm mājiniece Somija, kuru pasaules čempionātos nav izdevies uzvarēt ne reizi? Vai pērn Rīgas pasaules čempionātu izgāzusī un reabilitēties gribošā Zviedrija? Vai solīdā Čehija, kuru ceturtdaļgadsmita garumā pasaules čempionātos nav izdevies uzvarēt ne reizi? Varbūt amerikāņi, kurus tradicionāli esam uzskatījuši par mums ērtiem pretiniekiem, taču arī viņiem komandas kodolu veido spēlētāji ar NHL pierakstu. Ir ļoti maz objektīvu iemeslu, kādēļ Latvijas izlasei vajadzētu iekļūt ceturtdaļfinālā. Sports gan tāpēc ir skaists, ka tajā notiek dažādi pārsteigumi.

Pozitīvā ziņa pirms šī turnīra ir tā, ka pat paaudžu maiņas laikā netiek mests skats atpakaļ un vietas saglabāšana elitē tiek uzskatīta par pašsaprotamu lietu. Kā vienā no daudzajiem tīmekļa podkāstiem izteicās Latvijas hokeja viens no zināmākajiem ekspertiem Guntars Paste, pie dzīviem austriešiem un britiem mums izrist nav iespējams. Cerēsim, ka tā.

Vai Merzļikins būs pasaules čempionāta labākais vārtsargs?

Vārtsargs var būt pat lielākā puse no kādas komandas veikmes stāsta. Latvijas faniem ir pamats cerēt, ka tādu uzrakstīs mūsu hokeja karalis Elvis Merzļikins. Tieši viņa spēle var kļūt par faktoru, kādēļ Latvija varētu uzlēkt augstāk par prognozēm. Rudenī ieminējies par Vezinas trofeju, kuru piešķir NHL regulārās sezonas labālakam vārtsargam, Elvis aizvadīja diezgan nestabilu un statistikas ziņā sliktāku sezonu nekā iepriekšējā. Ar 90,7 procentiem atvairītu metienu viņš bija tikai 36. vietā starp vismaz desmit spēles nospēlējušajiem vārtsargiem, bet vidēji mačā ielaisti 3,17 vārti ir daudz vairāk nekā līderiem un NHL vārtsargu listē dod tikai 67. vietu. Tiesa , jāatzīmē, ka “Blue Jackets” aizsardzība bija viena no vājākajām līgā.

Tomēr pasaules čempionātā viņš starp vārtsargiem būs kā pirmā zvaigzne. Ar piecu miljonu dolāru sezonā vērtu līgumu un pārskatāmā nākotnē kā Kolumbusas “Blue Jackets” pamatvārtsargs viņš ir priekšā tikpat pelnošajam, taču gaužām neveiksmīgu sezonu NHL debitantu Sietlas “Kraken” rindās aizvadījušajam vācietim Filipam Grubaueram. Aizvadīto spēļu un statusa ziņā Merzļikins ir priekšā tiem deviņiem uz pasaules čempionātu atbraukušajiem vārtsargiem, kuri šīs sezonas laikā ir uzspēlējuši NHL. Elvis arī viņpus okeānam bija stabils pirmais komandas vārtsargs. Ja viņam izdosies aizvest Latvijas izlasi līdz ceturtdaļfinalam vai pat tālāk, tad diezgan droši var teikt, ka tieši viņš būs galvenais pretendents uz labākā vārtsarga balvu.

Deviņi debitanti

Ja pirms gada pasaules čempionātā Rīgā Latvijas izlase bija viena no vecākajām komandām un ar tikai vienu šādu turnīru debitantu Renāru Krastenbergu sastāvā, tad Somijā latviešiem būs ceturtā jaunākā komanda pēc Kanādas, Slovākijas un ASV. Uz Tamperi ir aizbraukuši deviņi pasaules čempionātu debitanti. No izlašu hokeja skatuves nokāpuši Lauris Dārziņš, Kaspars Daugaviņš, Mārtiņš Karsums, Gints Meija, savainojumu dēļ malā palikuši Miks Indrašis, Uvis Balinskis, Ivars Punnenovs un Oskars Cibuļskis. Šķietami neaizvietojami zaudējumi. Tomēr pasaule turpinās griezties tajā pat virzienā, laiku atpakaļ nepagriezt un paaudžu maiņa ir neizbēgams process. Iespējams, bez augstāk minētajiem meistariem būs grūtāk izveidot vairākas jaudīgas vairākuma brigādes. Toties spēlējot vienādos sastāvos, Latvijas izlase varēs piedāvāt ātrāku un agresīvāku hokeju, kas būs papildināts ar jaunības azartu un, gribas cerēt, vēl nebijušu motivāciju apliecināt sevi pasaules čempionātā.

Pasaules čempionātu pieredze vēl nav Vankūveras “Canucks” sistēmas vārtsargam, pēdējā brīdī Latvijas izlases sastāvā ielēkušajam Artūram Šilovam. Starp aizsargiem ir četri debitanti, tomēr nevienu no šiem spēlētājiem nevar dēvēt par “jauniņo”, kurš tikko izkapis no junioru hokeja. Robertam Mamčičam jau ir 27 gadi, Kārlim Čukstem ir 24, abiem ir arī Rīgas “Dinamo” pieredze. Savu 23 dzimšanas dienu šogad svin vēl divi aizsargi – sezonas attiecīgi NCAA studentu hokejā un Šveices otrajā līgā aizvadījušie Arvils Bergmanis un Sandis Smons. Mazliet pārsteidzoši, taču ārpus sastāva treneri atstāja šīs sezonas lielākā izrāviena autoru Patriku Ozolu.

No uzbrucējiem pirmais pasaules čempionāts būs Nikolajam Jeļisejevam un Denisam Smirnovam. Iespējams, arī 19 un 20 gadus vecajiem Klāvam Veinbergam un Oskaram Lapinskim, kuri ir kopā ar komandu Tamperē, taču pagaidām palikuši ārpus pieteikuma. Divas vietas pieteikumā atstātas NHL klubus pārstāvošajiemTeodoram Bļugeram un Kristiānam Rubīnam, ja vien viņiem būs iespēja ierasties Somijā.

Kurš metīs vārtus jeb trešo maiņu komanda

Latvijas izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš, pārlūkojot mūsu hokeja resursus, neslēpa, ka viņa rīcībā ir ļoti maz pirmo maiņu uzbrucēji un izlases kandidātu loku lielākoties veido hokejisti, kuri ikdienā vairāk ir trešās un ceturtās maiņas spēlētāji. Proti, mazāk veidotāji, vairāk cīnītāji un pretinieka spēles neitralizētāji. Hokeja speciālisti lielākās bažas izsaka par Latvijas izlases uzbrukuma jaudu. Kā pirmā un varenākā maiņa ir iecerēta ar Ronaldu Ķēniņu, Rodrigo Ābolu un Rūdolfu Balceru sastāvā. Šādā virknējumā tā pie Vītoliņa jau spēlēja pagājušajā vasarā olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā Rīgā. Lielas cerības tiek saistītas ar Sanhosē “Sharks” uzbrucēja Balcera pienesumu. Viņš šajā sezonā NHL laukumos guva 12 vārtus, tomēr sezona sanāca diezgan saraustīta, to ietekmēja arī slimība un savainojumi. No sākotnējās vietas vadošajās maiņās blakus komandas uzbrukuma līderiem nācās atkāpties uz trešo virknējumu. Tā Balceru hokejā redzēja “Sharks” treneri. Droši vien, pamatoti. Svarīgāk par nominālo maiņu sadalījumu klubos būs atrasto kopīgu stīgu tieši tagad. Slimības dēļ pēdējā nedēļā no gatavošanās posma izkrita Ķēniņš un iecerētajai pirmajai maiņai nav izdevies atstrādāt sadarbību ne vienādos, ne nevienādos sastāvos. Dienu pirms spēles pret ASV kopā ar Ābolu un Balceru treniņā bija gan Nikolajs Jeļisejevs, gan Ķēniņš.

Lai cerētu uz veiksmīgu rezultātu, ar vienas maiņas pienesumu nepietiks. Daudz tiek gaidīts no debitanta Jeļisejeva, kura hokeja talants izsprāga Rīgas “Dinamo” rindās ar 29 spēlēs gūtiem 13 vārtiem. Pērn ar 2+1 pasaules čempionātā debitējušais Krastenbergs kļuva par vienu no uzbrukuma līderiem Pekinas olimpiādē un sakrāja 1+4 punktus. Arī savā klubā Villahā Krastenbergs bija tuvu vidēji vienam punktam spēlē. Gana labas sezonas Čehijā un pietiekami liela loma Latvijas izlases uzbrukumā būs Mārtiņam Dzierkalam un Robertam Bukartam. Varbūt arī viņa brālim Rihardam. Tie ir spēlētāji, kuriem ir jānāk aizgājušo līderu vietā un jāveido rezultāts. Ja tas nenotiks, iznākums būs bēdīgs.

Sotnieks iet pēc rekorda

35 gadus vecajam Kristapam Sotniekam šis būs jau 13. pasaules čempionāts. Iepriekšējos divpadsmit viņš aizvadījis 83 spēles, kurās guvis divus vārtus un 17 reizes tie gūti pēc viņa piespēlēm. Latvijas izlases sastāvā vairāk spēles (86) pasaules čempionātos ir aizvadījis tikai Aleksandrs Ņiživijs. Ja negadīsies kas neplānots, tad nākamajā nedēļā mačā pret norvēģiem Sotnieks panāks Ņiživiju, bet pret Čehiju ierakstīs jaunu ierakstu Latvijas hokeja rekordu grāmātā. Nozīmīgs fakts, kuru Latvijas izlases līdzjutējiem vajadzētu likt aiz auss, sekojot līdzi pasaules čempionāta notikumiem Tamperē un Helsinkos. Līdz pirmajam ripas iemetienam palikušas vien dažas stundas.

Latvijas vīriešu hokeja izlases sastāvs pasaules čempionātam:

Vārtsargi: Elvis Merzļikins (Kolumbusas "Blue Jackets", NHL), Gustavs Dāvis Grigals (Aļaskas Fērbenksas Universitāte, NCAA), Artūrs Šilovs (Ebotsfordas "Canucks", AHL);

Aizsargi: Jānis Jaks ("Soči", KHL), Kārlis Čukste (Tršinecas "Ocelārži", Čehija), Kristaps Sotnieks (Rīgas "Dinamo", KHL), Roberts Mamčics ("Linkoping", Zviedrija), Arvils Bergmanis (Aļaskas Fērbenksas Universitāte, NCAA), Artūrs Kulda (Krēfeldes "Pinguine", Vācija), Kristaps Zīle (Litvīnovas "Verva", Čehija), Sandis Smons (Ženēvas "Servette", Šveice);

Uzbrucēji: Mārtiņš Dzierkals (Plzeņas "Škoda", Čehija), Rihards Bukarts (Vladivostokas "Admiral", KHL), Roberts Bukarts (Vītkovices "Ridera", Čehija), Andris Džeriņš (Lincas "Black Hawks", Austrija), Rihards Marenis (Ērnšeldsvīkas "MoDo", Zviedrija), Deniss Smirnovs (Ženēvas "Servette", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Ronalds Ķēniņš ("Lausanne", Šveice), Oskars Batņa (Mikeli "Jukurit", Somija), Renārs Krastenbergs (Villahas VSV, Austrija), Klāvs Veinbergs ("Zemgale"/LLU, Latvija), Rodrigo Ābols ("Orebro", Zviedrija), Nikolajs Jeļisejevs (Ērnšeldsvīkas "MoDo", Zviedrija), Rūdolfs Balcers (Sanhosē "Sharks", KHL).

ASV vīriešu hokeja izlases sastāvs pasaules čempionātam:

Vārtsargi: Džons Gilīss (Ņūdžersijas "Devils", NHL), Manns Strauss (Šelefteo AIK, Zviedrija), Alekss Nedeļkovičs (Detroitas "Red Wings", NHL);

Aizsargi: Niks Blekenbērgs, Endrū Pīks (abi - Kolumbusas "Blue Jackets", NHL), Džordans Heriss (Monreālas "Canadiens", NHL), Lūks Hjūzs (Mičiganas Universitāte, NCAA), Keilebs Džounss, Sets Džounss (abi - Čikāgas "Blackhawks", NHL), Džeikobs Menja (Sanhosē "Sharks", NHL), Neits Šmits (Vinipegas "Jets", NHL);

Uzbrucēji: Railijs Bārbers (Grendrepidsas "Griffins", AHL), Kīfers Belouss (Ņujorkas "Islanders", NHL), Tomā Bordelo, Saša Hmeļevskis (abi - Sanhosē "Sharks", NHL), Šons Herels (Hārvarda universitāte, NCAA), Alekss Galčeņuks (Arizonas "Coyotes", NHL), Edams Godets, Ostins Votsons (abi - Otavas "Senators", NHL), Džons Haidens (Bufalo "Sabres", NHL), Sems Lefertijs (Čikāgas "Blackhawks", NHL), Vinni Letjēri (Anaheimas "Ducks", NHL), Kersons Kūlmens (Sietlas "Kraken", NHL), Bens Meierss (Kolorādo "Avalanche", NHL).